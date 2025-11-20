Meghan Markle wystąpiła na najnowszej okładce „Harper’s Bazaar”. Żona księcia Harry’ego zaprezentowała się bosko w minimalistycznych kreacjach od wielkich domów mody. Niestety, ale internautom nie spodobał się fakt samej obecności ukochanej brata księcia Williama. Stwierdzili, że Meghan Markle nie jest osobą, która powinna znaleźć się w tym miejscu. Padły bardzo gorzkie słowa z ust internautów.

Meghan Markle w ognistej czerwieni na okładce „Harper’s Bazaar”. Zadała szyku?

Meghan Markle zaskoczyła wszystkich wystąpieniem na okładce „Harper’s Bazaar”. Co ciekawe, słynąca z zamiłowania do elegancji kobieta pokazała się bez grama makijażu na okładce. W takiej sauté wersji prezentowała się bardzo dostojnie i oryginalnie:

„Trudno odnaleźć szczęście w dążeniu do perfekcji” – mówi Meghan Markle w rozmowie z „Harper’s Bazaar” w naszym Art Issue 2025. „Więc po co w ogóle próbować, jeśli chcesz naprawdę cieszyć się życiem?”. Księżna Sussex szczerze opowiada o macierzyństwie, małżeństwie i lekcjach wyniesionych z własnych błędów — czytamy na profilu na Instagramie.

