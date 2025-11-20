Meghan Markle pozuje na okładce „Harper’s Bazaar”. Internauci nie mają dla niej litości
Meghan Markle wystąpiła na najnowszej okładce „Harper’s Bazaar”. Żona księcia Harry’ego zaprezentowała się bosko w minimalistycznych kreacjach od wielkich domów mody. Niestety, ale internautom nie spodobał się fakt samej obecności ukochanej brata księcia Williama. Stwierdzili, że Meghan Markle nie jest osobą, która powinna znaleźć się w tym miejscu. Padły bardzo gorzkie słowa z ust internautów.
ZOBACZ TEŻ: Babiarz poznał żonę w mało romantycznych okolicznościach. Była jego miłością życia
Meghan Markle w ognistej czerwieni na okładce „Harper’s Bazaar”. Zadała szyku?
Meghan Markle zaskoczyła wszystkich wystąpieniem na okładce „Harper’s Bazaar”. Co ciekawe, słynąca z zamiłowania do elegancji kobieta pokazała się bez grama makijażu na okładce. W takiej sauté wersji prezentowała się bardzo dostojnie i oryginalnie:
„Trudno odnaleźć szczęście w dążeniu do perfekcji” – mówi Meghan Markle w rozmowie z „Harper’s Bazaar” w naszym Art Issue 2025. „Więc po co w ogóle próbować, jeśli chcesz naprawdę cieszyć się życiem?”. Księżna Sussex szczerze opowiada o macierzyństwie, małżeństwie i lekcjach wyniesionych z własnych błędów — czytamy na profilu na Instagramie.
ZOBACZ: To wtedy była ostatni raz widziana żona Przemysława Babiarza. Zdjęcie chwyta za serce
ZOBACZ TEŻ: Marcin Prokop zmiażdżył Julię Wieniawę: „To jest bardzo prymitywna symplifikacja”
Internauci oburzeni okładką z Meghan Markle. „Po co? Kim ona jest?”
Pod zdjęciami z sesji dla „Harper’s Bazaar” pojawiło się wiele komentarzy. Internauci byli rozgoryczeni faktem, że na okładce znalazła się akurat Meghan Markle. Ich zdaniem żona księcia Harry’ego nie ma zbyt wielu osiągnięć, aby pojawiać się w prestiżowym numerze i opowiadać o swoich przeżyciach:
- Ile jeszcze lat będzie opowiadała swoją historię?
- Kogo ona interesuje? Dlaczego znalazła się na okładce?
- Ileż można czytać o Meghan Markle. Ona nie ma żadnych osiągnięć. Dajcie nam już z nią spokój. Serio — pisali internauci.
Meghan Markle szczerze o relacji z księciem Harrym. To ją w nim pociągało!
Meghan Markle w rozmowie z „Harper’s Bazaar” zdradziła również, co od samego początku spodobało jej się w księciu Harrym. Okazuje się, że łączyło ich wiele tematów, ale przede wszystkim zauroczył ją jego dziecięcy urok. To sprawiło, że Meghan Markle zakochała się w nim bez pamięci:
Kocha mnie tak śmiało, bezgranicznie. Nikt na świecie nie kocha mnie bardziej niż on, więc wiem, że zawsze będzie mnie wspierał. […] To mnie tak pociągało, a on to ze mnie wydobył. To przekłada się na każdą sferę naszego życia. Nawet w biznesie chcę, żebyśmy się dobrze bawili, odkrywali nowe możliwości i byli kreatywni — wspominała.