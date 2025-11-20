Przemysław Babiarz od blisko 30 lat był w związku małżeńskim z Marzeną Babiarz.

Para poznała się, gdy Babiarz był już po przejściach. Miał za sobą rozwód kościelny.

Do spotkania doszło przypadkowo podczas jednego z eventów. Przemysław Babiarz prowadził targi spożywcze, kiedy nagle ujrzał piękną Marzenę.