To wtedy była ostatni raz widziana żona Przemysława Babiarza. Zdjęcie chwyta za serce
Cała Polska wstrzymała oddech, gdy przekazano wiadomości o śmierci Przemysława Babiarza – uznanego dziennikarza, którego głos przez lata towarzyszył setkom wydarzeń sportowych. Marzena Babiarz w ostatnim czasie unikała wielkich wydarzeń. Tak wyglądała, gdy ostatni raz widziano ją publicznie.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje żona Przemysława Babiarza. Wielka tragedia
Żona Przemysława Babiarza walczyła z chorobą
Marzena Babiarz od dłuższego czasu mierzyła się z ciężką chorobą. Choć nie znamy szczegółów jej stanu zdrowia w ostatnich miesiącach, to od ponad roku wiedzieliśmy o jej nierównej walce.
Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu – informował dziennikarz.
Żona była dla niego ogromnym wsparciem i inspiracją. Wielokrotnie mówił, ile dla niego znaczy, a jego słowa zawsze były pełne miłości i szacunku:
Ona wielokrotnie przywoływała mnie do porządku, bo mam tendencje do realizacji własnego ego. Zresztą dajemy sobie coś nawzajem, bo nie żyjemy obok siebie, a z sobą – mówił dla serwisu Opoka.
Zmarła żona Przemysława Babiarza
Kobieta zmarła wczoraj – 19 listopada. Dzień później tragiczna wiadomość obiegał wszystkie polskie media. O śmierci kobiety jako jeden z pierwszych poinformował Przemyski Serwis Informacyjny.
Panu Przemysławowi Babiarzowi wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony składają Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski – czytamy w poście na Facebooku.
Dziennikarz wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina: „Mam rodzinę, mam dzieci. Wiem, jaka to delikatna i subtelna konstrukcja. Konstrukcja, którą trzeba nieustannie wzmacniać, gdyż moment nieuwagi może sprawić, że ona się rozpadnie – mówił w rozmowie z Opoką”.
ZOBACZ TAKŻE: Kim była żona Przemysława Babiarza? Dziennikarz już rok temu mówił o jej chorobie
To wtedy ostatni raz widziano zmarłą żonę Przemysława Babiarza
Przemysław Babiarz nigdy nie krył, jak ważne są dla niego tradycja i religia – wielokrotnie deklarował swoją głęboką wiarę – w tym także w życie wieczne. Tym samym wierzy w to, że kiedy przyjdzie czas – on i jego ukochana żona spotkają się po raz kolejny.
To kobieta na całe życie. Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej. Wierzę zresztą, że i po tamtej stronie będzie nam dane być nadal razem – mówił kiedyś w rozmowie na łamach katolickiego magazynu „Ludzie i wiara”.
Jednym z ostatnich wydarzeń, na którym Marzena Babiarz była widziana z mężem była dwunasta ceremonia wręczenia Telekamer „Tele Tygodnia” – Gala finałowa odbyła się 2 lutego 2009. Na zdjęciach widać ich uśmiechniętych, machających do widzów, pełnych radości i szczęścia. Dziś jednak te zdjęcia wywołują w nas ogromny smutek.
ZOBACZ TAKŻE: Wstrząsające słowa Babiarza o śmierci żony. Serce pęka na kawałki