Cała Polska wstrzymała oddech, gdy przekazano wiadomości o śmierci Przemysława Babiarza – uznanego dziennikarza, którego głos przez lata towarzyszył setkom wydarzeń sportowych. Marzena Babiarz w ostatnim czasie unikała wielkich wydarzeń. Tak wyglądała, gdy ostatni raz widziano ją publicznie.

Żona Przemysława Babiarza walczyła z chorobą

Marzena Babiarz od dłuższego czasu mierzyła się z ciężką chorobą. Choć nie znamy szczegółów jej stanu zdrowia w ostatnich miesiącach, to od ponad roku wiedzieliśmy o jej nierównej walce.

Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu – informował dziennikarz.

Żona była dla niego ogromnym wsparciem i inspiracją. Wielokrotnie mówił, ile dla niego znaczy, a jego słowa zawsze były pełne miłości i szacunku: