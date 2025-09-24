Kilka tygodni temu prezenterka i dziennikarka Monika Richardson zakomunikowała w mediach społecznościowych o śmierci pupila. Piesek wabił się Paco. W mediach po jego śmierci pojawił się emocjonalny wpis, w którym opisała swoje doświadczenia związane z jedną z warszawskich klinik weterynaryjnych.

Mam wrażenie, że coś się zepsuło podczas zamiany pacjenta na klienta, a opisu leczenia na raport sprzedaży – napisała Monika Richardson.

Reakcja środowiska weterynaryjnego

Słowa dziennikarki spotkały się ze stanowczą reakcją Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjna, która wydała oświadczenie, gdzie wezwała Monikę Richardson do usunięcia wpisów i przeprosin. Jak zaznaczono, jej publiczne wypowiedzi zawierały:

To, co wywołało największe poruszenie i zdecydowanie negatywny odbiór w naszym środowisku, to publiczne wypowiedzi pani Moniki Richardson zamieszczane w mediach społecznościowych, zawierające niesprawiedliwe i niepoparte faktami zarzuty wobec całej grupy zawodowej — przekazali przedstawiciele Plejadzie.

Po miesiącu Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna poinformowała, że sprawa trafiła na drogę sądową. W oficjalnym piśmie organizacja napisała:

W związku z niedawnym publicznym pomówieniem środowiska lekarzy weterynarii przez panią Monikę Richardson, która porównała wszystkich lekarzy weterynarii do »zorganizowanej szajki, która nie cofnie się przed niczym, a także nieopublikowaniem przez nią przeprosin dla całego naszego środowiska za te słowa, informujemy, że Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wystąpiła na drogę sądową przeciwko pani Monice Richardson.

Redakcja „Plejady” próbowała skontaktować się z Moniką Richardson, lecz próby skończyły się fiaskiem.

