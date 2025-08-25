Ostatnio w porannym programie „Pytanie na Śniadanie” doszło o pewnych zmian. Nieoczekiwanie po wielu latach śniadaniówka zdecydowała się na przywrócenie jednej z prezenterek, Marzeny Rogalskiej. Głośny powrót dziennikarki zdecydowała się skomentować Monika Richardson, która mało entuzjastycznie podeszła do sprawy.

Pilna ewakuacja w „PnŚ”. Rogalska wybuchła! „Nie spodziewałam się tego”

Monika Richardson krytykuje TVP i powrót Marzeny Rogalskiej do „Pytania na Śniadanie”

Kilka dni temu Marzena Rogalska oficjalnie powróciła do „Pytania na Śniadanie”. Warto wspomnieć, że dziennikarka w przeszłości była już związana ze stacją TVP, a w latach 2009–2021 była już gospodynią wspomnianej śniadaniówki. Po czteroletniej przerwie Rogalska stworzyła tym razem duet z Łukaszem Nowickim.

Tak Łukasz Nowicki przywitał Marzenę Rogalską w „PnŚ”. „Mam gęsią skórkę”

Wielki powrót Marzeny Rogalskiej i koncepcję TVP postanowiła skomentować Monika Richardson w jednym ze swoich ostatnich wywiadów. Dziennikarka nie pozostawiła suchej nitki na stacji, wypominając brak kreatywności.

Media publiczne w tym kraju nie mają żadnego pomysłu na siebie. Żadnego. Dlaczego? No bo ryba psuje się od głowy. Bo kierownictwo TVP jest takie, że zostało tam wsadzone troszeczkę przypadkiem – powiedziała Richardson w rozmowie ze „Światem Gwiazd”.

Przed śmiercią Kołaczkowska usłyszała to pytanie od Rogalskiej. Poszło o życie po śmierci!

Richardson na tym nie poprzestała i nie tylko krytycznie podeszła do zamysłu i koncepcji TVP, ale także ze sceptycznym podejściem skomentowała powrót Rogalskiej.