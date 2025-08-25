Monika Richardson uderza w TVP i Marzenę Rogalską: „To jest pudrowanie trupa”
Dziennikarka nie szczędziła mocnych słów wobec stacji i koleżanki po fachu.
Ostatnio w porannym programie „Pytanie na Śniadanie” doszło o pewnych zmian. Nieoczekiwanie po wielu latach śniadaniówka zdecydowała się na przywrócenie jednej z prezenterek, Marzeny Rogalskiej. Głośny powrót dziennikarki zdecydowała się skomentować Monika Richardson, która mało entuzjastycznie podeszła do sprawy.
Monika Richardson krytykuje TVP i powrót Marzeny Rogalskiej do „Pytania na Śniadanie”
Kilka dni temu Marzena Rogalska oficjalnie powróciła do „Pytania na Śniadanie”. Warto wspomnieć, że dziennikarka w przeszłości była już związana ze stacją TVP, a w latach 2009–2021 była już gospodynią wspomnianej śniadaniówki. Po czteroletniej przerwie Rogalska stworzyła tym razem duet z Łukaszem Nowickim.
Wielki powrót Marzeny Rogalskiej i koncepcję TVP postanowiła skomentować Monika Richardson w jednym ze swoich ostatnich wywiadów. Dziennikarka nie pozostawiła suchej nitki na stacji, wypominając brak kreatywności.
Media publiczne w tym kraju nie mają żadnego pomysłu na siebie. Żadnego. Dlaczego? No bo ryba psuje się od głowy. Bo kierownictwo TVP jest takie, że zostało tam wsadzone troszeczkę przypadkiem – powiedziała Richardson w rozmowie ze „Światem Gwiazd”.
Richardson na tym nie poprzestała i nie tylko krytycznie podeszła do zamysłu i koncepcji TVP, ale także ze sceptycznym podejściem skomentowała powrót Rogalskiej.
Nie ma koncepcji, więc raczymy się tymi odgrzewanymi kotletami. (…) Marzena Rogalska. Wszyscy znamy Marzenę Rogalską. No proszę państwa, to jest dalej pudrowanie trupa – podsumowała ostro dziennikarka.
Alicja .B. | 25 sierpnia 2025
Bezczelność że strony Moniki Richsdson nie ma granic. Widać jak zazdrość ją zżera że to nie Ona dostała takiej propozycji. Wiekowo jest jak Marzena Rogalska czyli też trupioszek. Żeby teraz wszystkie stacje jej nie zatrudniał, absolutnie .Jacy ludzie potrafią być zawistni to się w głowie nie mieści. Jak Ona nisko upadła , poprostu jest już upadłą kobietą . Powodzenia Pani Marzeń i
marta | 25 sierpnia 2025
W samo sedno.Pozdrawiam p.Moniko.Tylu mlodych zdolnych po studiach nie moga dostac pracy a tu w tvp PUDROPANE Trupioszki szabruja pieniazki.POLAKOW
Kasia | 25 sierpnia 2025
Niestety ale zazdrość przemawia przez tę panią. Zapewne sama byłaby wniebowzięta gdyby to jej zaproponowano poprowadzenie śniadaniówki