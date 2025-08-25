Ostatnio w porannym programie „Pytanie na Śniadanie” doszło o pewnych zmian. Nieoczekiwanie po wielu latach śniadaniówka zdecydowała się na przywrócenie jednej z prezenterek, Marzeny Rogalskiej. Głośny powrót dziennikarki zdecydowała się skomentować Monika Richardson, która mało entuzjastycznie podeszła do sprawy.

Monika Richardson krytykuje TVP i powrót Marzeny Rogalskiej do „Pytania na Śniadanie”

Kilka dni temu Marzena Rogalska oficjalnie powróciła do „Pytania na Śniadanie”. Warto wspomnieć, że dziennikarka w przeszłości była już związana ze stacją TVP, a w latach 2009–2021 była już gospodynią wspomnianej śniadaniówki. Po czteroletniej przerwie Rogalska stworzyła tym razem duet z Łukaszem Nowickim.

Wielki powrót Marzeny Rogalskiej i koncepcję TVP postanowiła skomentować Monika Richardson w jednym ze swoich ostatnich wywiadów. Dziennikarka nie pozostawiła suchej nitki na stacji, wypominając brak kreatywności.

Media publiczne w tym kraju nie mają żadnego pomysłu na siebie. Żadnego. Dlaczego? No bo ryba psuje się od głowy. Bo kierownictwo TVP jest takie, że zostało tam wsadzone troszeczkę przypadkiem – powiedziała Richardson w rozmowie ze „Światem Gwiazd”.

Richardson na tym nie poprzestała i nie tylko krytycznie podeszła do zamysłu i koncepcji TVP, ale także ze sceptycznym podejściem skomentowała powrót Rogalskiej.

Nie ma koncepcji, więc raczymy się tymi odgrzewanymi kotletami. (…) Marzena Rogalska. Wszyscy znamy Marzenę Rogalską. No proszę państwa, to jest dalej pudrowanie trupa – podsumowała ostro dziennikarka.

