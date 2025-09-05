Martyna Wojciechowska, Monika Richardson, Dziemianowicz-Bąk… w rozpaczy. Żegnają dziennikarkę
Zginęła w piątek w tragicznym wypadku...
W piątek, 5 września dotarła do mediów wstrząsająca wiadomość. W wypadku na drodze ekspresowej S19 w Jeżowem na Podkarpaciu zginęła Katarzyna Stoparczyk, znana dziennikarka radiowej Trójki, a ostatnio Radia 357. W zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne.
Radio 357 w poruszającym komunikacie poinformowało:
„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. Rodzinie i bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia.”
Wieść o śmierci Katarzyny Stoparczyk błyskawicznie obiegła media i wywołała falę komentarzy od osób, które ceniły jej dorobek i wyjątkową osobowość.
Szymon Hołownia zaznaczył, że dziennikarka swoją działalnością zmieniała perspektywę wielu osób, zarówno w mediach, jak i w codziennym życiu. Jak podkreślił:
„W wypadku zginęła dziś Kasia Stoparczyk. Trudno w to uwierzyć… I trudno znaleźć kogoś, kto w ostatnich latach, z taką konsekwencją i pogodą tłumaczył nam, jak Korczak, że ‚nie ma dzieci, są ludzie’. Pokazywał różnicę pomiędzy ‚słuchać’ a ‚wysłuchać’. Ileż jej zawdzięczam, ile się od niej w mojej pracy z dziećmi nauczyłem… Nie ma dziś słów, żeby powiedzieć to jedno: dziękuję. Kasiu, do zobaczenia!” – napisał marszałek Sejmu.
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk dodała:
„Dała tylu dzieciom głos… Wyrazy współczucia dla bliskich, przyjaciół, współpracowników, słuchaczy i rozmówców wyjątkowej Katarzyny Stoparczyk” – napisała.
Głos zabrała także podsekretarz stanu w MEN Paulina Piechna-Więckiewicz:
„Bardzo smutna informacja. Wielkie wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Pani redaktor Katarzyna Stoparczyk była i już na zawsze pozostanie wzorem dziennikarstwa zaangażowanego, ciepłego pełnego empatii. Na zawsze w naszej pamięci” – zaznaczyła
Bardzo emocjonalnie zareagował również Nauczyciel Roku 2018, Przemysław Staroń:
„Kasia Stoparczyk, Kasia utkana ze światła, stała się teraz czystym światłem. Nic nie jestem w stanie na ten moment napisać. Idę płakać, całym sobą”.
Martyna Wojciechowska pożegnała ją wzruszającymi słowami. Podkreśliła, że potrafiła stworzyć przestrzeń, w której najmłodsi mogli mówić o świecie z perspektywy swojej czystej prawdy i mądrości
„Świat dzisiaj zamilkł. Stracił jeden ze swoich najpiękniejszych i najcieplejszych głosów. (…) Tworzyła przestrzeń, w której dzieci mogły mówić o świecie z perspektywy swojej mądrości i czystej prawdy. Będzie Cię tu bardzo brakowało”.
Głos w sprawie zabrała również Monika Richardson, która nie kryła swojego bólu i niedowierzania. Jej słowa pełne są emocji, żalu i tęsknoty za kimś, kogo uważała za wyjątkowego człowieka. Monika napisała:
„To się nie dzieje naprawdę!!! Ludzie, dlaczego?Taka cudna osoba… Miałyśmy się spotkać za chwilę w Katowicach. Dlaczego…? Właśnie wtedy, gdy wydawało mi się, że akceptuję to, jak ten świat działa… Kaśka!!!”.