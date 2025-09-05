Martyna Wojciechowska, Monika Richardson, Dziemianowicz-Bąk… w rozpaczy. Żegnają dziennikarkę

Szymon Hołownia

Wieść o śmierci Katarzyny Stoparczyk błyskawicznie obiegła media i wywołała falę komentarzy od osób, które ceniły jej dorobek i wyjątkową osobowość.

Szymon Hołownia zaznaczył, że dziennikarka swoją działalnością zmieniała perspektywę wielu osób, zarówno w mediach, jak i w codziennym życiu. Jak podkreślił:

„W wypadku zginęła dziś Kasia Stoparczyk. Trudno w to uwierzyć… I trudno znaleźć kogoś, kto w ostatnich latach, z taką konsekwencją i pogodą tłumaczył nam, jak Korczak, że ‚nie ma dzieci, są ludzie’. Pokazywał różnicę pomiędzy ‚słuchać’ a ‚wysłuchać’. Ileż jej zawdzięczam, ile się od niej w mojej pracy z dziećmi nauczyłem… Nie ma dziś słów, żeby powiedzieć to jedno: dziękuję. Kasiu, do zobaczenia!” – napisał marszałek Sejmu.