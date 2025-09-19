Kilkanaście dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną, a sprawa wstrząsnęła całym krajem. Głos zabrali politycy, przywódcy światowi, a nawet papież. W tym samym czasie Monika Richardson udzieliła szczerej wypowiedzi, w której bez ogródek odniosła się do swojej postawy wobec Polski i oceniła działania władz.

Joanna Racewicz apeluje po ataku dronów. Ostrzega przed jednym…

Atak dronów. Monika Richardson zaskakuje wyznaniem: „Nie mam w sobie genu patriotyzmu”

Sytuacja, w której polskie wojsko zmuszone było do zestrzelenia dronów naruszających przestrzeń powietrzną, wywołała falę niepokoju. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o operacji w mediach społecznościowych, a premier Donald Tusk zapewnił o pełnym kontakcie z NATO. Mimo to wielu Polaków czuje strach i brak poczucia bezpieczeństwa.

Wizjonerka Aida o ataku dronów nad Polską. Ma pilny apel na temat przyszłości

Na promocji jednej z książek Monika Richardson, w rozmowie ze Światem Gwiazd powiedziała wprost, że nie czuje się patriotką i nie wierzy, że Polska kiedykolwiek była bezpieczna.

Jeżeli Putin wejdzie do Polski, to będę w pierwszym transporcie za granicę. Nie mam w sobie tyle siły, żeby walczyć o ten kraj – przyznała.

Dziennikarka podkreśliła, że jej zdaniem władze „gubią się w sytuacji”, a jedyną realną szansą na obronę jest solidarność w ramach NATO i UE. Wprost odniosła się też do prezydenta Karola Nawrockiego.

Ciekawe, czy on ma świadomość, że być może będzie musiał stać się mężem stanu. To z dnia na dzień nie jest łatwa rola. Można nawet stracić życie – stwierdziła.

Incydent z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście dronów odbił się szerokim echem nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wielu obywateli przyznaje, że czuje się coraz mniej bezpiecznie. Mimo zapewnień o gotowości NATO i błyskawicznej reakcji wojska, w sieci nie brakuje obaw o to, czy Polska jest przygotowana na tak poważne zagrożenia.

Eksperci i politycy USA komentują rosyjskie drony nad Polską: „To nie był wypadek”

Słowa Moniki Richardson zwróciły uwagę także ze względu na jej ocenę obecnego prezydenta. Dziennikarka zasugerowała, że Karol Nawrocki może stanąć przed historycznym wyzwaniem, które zadecyduje o jego miejscu w dziejach. Zastanawiała się głośno, czy polityk jest świadomy, że w razie eskalacji konfliktu może zostać zapamiętany nie tylko jako urzędnik, ale potencjalnie jako „mąż stanu” – co, jak dodała, zawsze wiąże się z ogromnym ryzykiem.