Monika Richardson wróciła do „czułego gangusa”?! Z Kolumbii prosto w ramiona kryminalisty?!

Czy Monika Richardson nie może się uwolnić od miłości do mężczyzny z przeszłością rodem z sensacyjnego filmu? Jak ustalił ShowNews.pl, dziennikarka, która jeszcze niedawno publicznie deklarowała, że zamknęła ten rozdział, najwyraźniej wcale go nie zamknęła. Wręcz przeciwnie – według źródeł, Artur G. nadal jest obecny w jej życiu. I wygląda na to, że nigdzie się nie wybiera…

Monika Richardson nigdy nie była osobą, która unika emocjonalnych i życiowych turbulencji. Trzy małżeństwa, liczne medialne romanse, a wreszcie związek, który dosłownie porwał opinię publiczną – jej miłość do Artura G., skazanego za działalność przestępczą. Jeszcze kilka miesięcy temu publicznie odcinała się od tej relacji, podkreślając, że to dla niej zamknięta historia. Ale czy na pewno?

Richardson zapowiedziała wielką życiową przemianę – miało być motywacyjnie, inspirująco i bez dramatów. Pracowała nad nowym projektem „The Richardson Adventure” i postanowiła… wyjechać do Kolumbii. Kraj karteli, Medellin – miasto Pablo Escobara – czy to przypadek? Być może, ale fakt, że jednocześnie w jej życiu znów pojawił się Artur G., już przypadkowy nie jest.

Według informatora ShowNews.pl, ta historia jest daleka od zakończenia:

Oni znają się od 15 lat i są jakby swoim lustrzanym odbiciem. Nie mogą bez siebie żyć, chociaż razem też jest im trudno. Nie siedzą sobie na głowie 24/7, ale zawsze do siebie wracają.

Richardson sama przyznała w podcaście Rozmowy bez kompromisów, że ma „tendencję do uzależnień” i po alkoholu bywa nie do zniesienia. Artur G. podobno stanowczo nie akceptuje nawet lampki wina do obiadu, bo jego ukochana staje się zazdrosna i zaczyna wypominać mu „niepoukładane życie”. A że w jego „poukładanym życiu” wciąż jest miejsce na klatkowe walki, to i pretekst do spięć gotowy.

Mimo to, rodzina Artura – jego dzieci i mama – podobno zaakceptowali Monikę. „Wszyscy już się przyzwyczaili, jaki tworzą związek” – donosi źródło.