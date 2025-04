Monika Richardson jest jedną z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Po rozstaniu z telewizją z powodzeniem prowadzi własny kanał The Richardson Talk na YouTube, gdzie opowiada o swoim życiu, ale także rozmawia ze znanymi gwiazdami. Ostatnio postanowiła razem z córką — Zofią Malcolm pojawić się w jednym odcinków. Córka Moniki Richardson w rozmowie z Tomaszem Słodkim zdradziła, jak reagowała na relacje miłosne matki i szum medialny. Zaskakujące, co powiedziała!

Monika Richardson znowu szaleje z fryzurą! Tym razem same pozytywne komentarze

Monika Richardson miała bardzo burzliwe życie miłosne. Dziennikarka była trzykrotnie zamężna. Na początku w latach 1995–2000 była żoną Willa Richardsona, amerykańskiego dziennikarza i podróżnika. Później w sierpniu 2001 roku poślubiła Szkota Jamiego Malcolma, byłego pilota RAF, pilota linii Virgin Atlantic.

Niestety, ich relacja nie przetrwała próby czasu, ponieważ rozwiedli się w 2012 roku. Jednak z tego związku para doczekała się dwójki dzieci: syna — Tomasza Davida i córki — Zofii. Do tej pory młodsza córka nie chciała udzielać się medialnie. Tym razem jednak zrobiła wyjątek!

Mając 13 lat i czytając takie rzeczy o związkach mojej mamy, robiłam z tego dramy, dyskusje w sposób krzykliwy. Szczególnie że to ja wiedziałam najlepiej, jak to wygląda u nas w domu i jak to jest być w moim pokoju. Dlatego cały czas mojej mamie mówiłam, czy jej nie wstyd, że takie rzeczy piszą o niej i czy nie chce tego zmienić. Tylko moja, która była bardziej doświadczona i wiedziała, jak to jest być w tym miejscu, to ona to po prostu zlewała. […] Bolało to bardziej niż cokolwiek innego, czytać takie rzeczy o mojej mamie — podsumowała Zofia Malcolm.