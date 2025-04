Monika Richardson lubi zaczynać sezon z przytupem – a najlepiej od wizyty u fryzjera. Tym razem wybrała się do zaprzyjaźnionego salonu i wróciła z nową energią i nową fryzurą. Postawiła na krótko przystrzyżone włosy, grzywkę zaczesaną do góry i kolor, który od razu przykuł uwagę obserwatorów.

Słoneczny poranek w „Halo Tu Polsat”! Syn Moniki Richardson opowiedział o życiu z zespołem Aspergera (FOTO)

Monika Richardson przeszła kolejną metamorfozę. Internauci mają mieszane odczucia

Monika Richardson po raz kolejny udowadnia, że nie boi się zmian. Tym razem postawiła na nowy kolor i styl fryzury, którym pochwaliła się na Instagramie, pisząc wymownie: „Kończymy z tym farbowaniem!”. Internauci od razu zareagowali – komentarze pełne zachwytów mówią same za siebie.

Pod postem posypały się entuzjastyczne komentarze. „Świetnie w tym kolorze”, „Super look”, „Przepiękna”, „Jak dla mnie to najlepsza decyzja” – pisali fani. I trudno się dziwić – metamorfoza naprawdę wyszła dziennikarce na dobre, a nowy look dodał jej świeżości i energii.

Monika Richardson znów szaleje u fryzjera! Nie boi się odważnych decyzji

Za przemianą Moniki stoi Aleksandra Oleczek – stylistka fryzur gwiazd, która opiekuje się m.in. Anetą Zając i Anną Karczmarczyk. Jak widać, ich współpraca przynosi efekty. Monika nie tylko podziękowała jej na InstaStories, ale też pochwaliła się wspólnym zdjęciem prosto z salonu.

Monika nie raz powtarzała, że zmiana fryzury to dla niej coś więcej niż tylko wizyta u fryzjera – to nowy początek. I wygląda na to, że czuje się w swoim nowym wydaniu doskonale. Czy to znak, że wiosną szykują się też inne zmiany?