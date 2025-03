Słoneczny poranek w „Halo Tu Polsat”! Syn Moniki Richardson opowiedział o życiu z zespołem Aspergera (FOTO)

Andrzej Nejman, Michał Milowicz i Tomasz Bajer

„Rzeczywiście u Olafa panował etos pracy. Zabawa, jeśli była to po pracy, a radość z tego to tak naprawdę przyszła później, gdy okazało się, że film jest dobrze zrobiony. Dla mnie to był jakby drugi film po „Chłopaki nie płaczą”, taki mocny, który też był wyzwaniem, bo musiałem zagrać totalnie odrębną postać, inną charakterologicznie. Chyba mi się to udało także dzięki totalnej zmianie wizerunku, charakteryzacji” – mówił Michał Milowicz.