Musiała wyjść z lokalu. Wypadek Magdy Gessler w „Kuchennych rewolucjach”

Autor Marysia Nazarkiewicz

Magda Gessler ponownie odwiedziła wrocławską gastronomię, ale tym razem rewolucja zaczęła się od zupełnie niespodziewanego zdarzenia. Podczas nagrań nowego odcinka wydarzyło się coś, co dosłownie ścięło ekipę z nóg. Restauratorka, znana z energii i pewności siebie, nagle straciła równowagę — a reakcja wszystkich obecnych mówiła wiele o powadze sytuacji.

Zobacz: „No porą** cię?” – Magda Gessler nie wytrzymała na planie „Kuchennych rewolucji” (WIDEO)

We Wrocławiu wydarzył się wypadek. Gessler nie mogła kontynuować nagrań

Do niecodziennego incydentu doszło w trakcie wizyty Magdy Gessler w jednym z wrocławskich lokali, który walczy o przetrwanie. Słynna restauratorka pojawiła się tam w ramach kolejnego odcinka „Kuchennych rewolucji”, by sprawdzić, co dokładnie blokuje rozwój bistro i jak można je uratować przed upadkiem. Nikt jednak nie spodziewał się, że sama Gessler zaliczy tak bolesne spotkanie z podłogą.

W trakcie rozmowy z właścicielem i załogą restauracji znana jurorka zwróciła uwagę na wyposażenie sali. Według relacji z nagrań Gessler siedziała przy stoliku i zwróciła uwagę na, jak to określiła, „krzywe krzesła”. Sekundę później straciła stabilność i runęła w dół.

Zobacz: Wielkie zmiany w rodzinnym imperium Gessler. Ludzie wszystko wynieśli

Na planie zapanowała pełna konsternacja. Pracownicy natychmiast zerwali się z miejsc, próbując ocenić, co się stało i czy potrzebna jest pomoc medyczna. Pytania o apteczkę, niepewne spojrzenia i cisza, która zapadła po jej upadku, pokazały, że sytuacja była daleka od telewizyjnej „scenki”.

Gessler, wyraźnie obolała i zaskoczona, nie chciała jednak robić zamieszania. Odpowiedziała jedynie krótkim „Zobaczymy” i po chwili postanowiła opuścić lokal, by dojść do siebie. Reżyserka smaku, którą rzadko kiedy coś zatrzymuje, tym razem musiała przerwać wizytę.

@iwona_deluna #kuchennerewolucje #magdagessler ♬ Swing Rave - FarbWende | AI Techno

To jednak nie koniec problemów związanych z tym miejscem. Bistro, które odwiedziła, zmaga się z poważnymi kłopotami – zarówno finansowymi, jak i kadrowymi. Położone na wrocławskim Kozanowie, miało być spełnieniem marzenia właściciela o stworzeniu kulinarnego punktu w miejscu, gdzie takich lokali brakowało. Rzeczywistość jednak szybko zweryfikowała plany.

Zobacz: Magda Gessler uderza w wielkie korporacje. „To kompletnie rozwala rodziny”

Wysoka rotacja pracowników, brak stabilnego szefa kuchni i ciągłe napięcia wewnątrz zespołu sprawiły, że bistro zaczęło tonąć. To właśnie ma spróbować zmienić Gessler, choć odcinek zaczynający się od jej własnego upadku już teraz stał się jednym z najbardziej komentowanych momentów sezonu.

Magda Gessler, fot. AKPA.
Magda Gessler, fot. YouTube "Zwierciadło".
Magda Gessler, Tadeusz Muller, fot. AKPA.
Magda Gessler, fot. AKPA.
kuchenne rewolucjemagda gessler
