„No porą** cię?” – Magda Gessler nie wytrzymała na planie „Kuchennych rewolucji” (WIDEO)

Magda Gessler nieoczekiwanie powróciła do jednego z lokali gastronomicznych, który już lata temu brał udział w „Kuchennych rewolucjach”. Tym razem problemem okazał się brak odpowiedniego zarządzania lokalem oraz poważny konflikt finansowy z partnerką. Gessler tym razem wybuchła na całego.

Wielki powrót i afera finansowa w „Kuchennych rewolucjach”

„Kuchenne Rewolucje” to program stacji TVN, który od 2010 roku wciąż cieszy się dużą sympatią widzów. To właśnie w nim znana restauratorka Magda Gessler pomaga upadającym restauracjom odzyskać dobrą reputację i klientów. Odwiedza lokale w całej Polsce, ocenia poziom jedzenia, organizację pracy i atmosferę, a następnie wprowadza zmiany – od nowych dań i wystroju, po zasady zarządzania.

Poza wieloma zmianami w restauracji Gessler często w programie musi też rozwiązywać konflikty w zespole, których i tym razem nie zabrakło. W kolejnym odcinku 31. sezonu restauratorka zagościła do restauracji „Zdrojowa”. Co ciekawe lokal brał już udział w programie w 16. sezonie, czyli w 2017 roku w Tarnowskich Górach. Niestety po latach wyszły kolejne problemy, z którymi restauracja znów musi się mierzyć.

Gessler od razu poznała właściciela z przeszłości i była zaskoczona jego ponownym udziałem w programie. Tym razem lokal potrzebował ratunku ze względu na nieporozumienia finansowe. Doszło tam przede wszystkim do mocnej kłótni między właścicielem, a jego partnerką, która w przeszłości udzieliła mu pokaźnej pożyczki. Mężczyzna stwierdził jednak, że nie podpisano żadnej oficjalnej umowy, i zasugerował, że to nie on był odpowiedzialny za przygotowanie stosownych dokumentów:

„Zachowujesz się jak dziecko. Jesteś zakochany, ale jesteś rozdarty, nie umiesz prowadzić zespołu, bo nie umiesz, bo nie potrafisz się skoncentrować… co ja mam z tobą zrobić?” – mówiła Gessler.

„To nie jest tak, że nie chcę zapłacić. Mamy naprawdę ciężko. To nie ja umowę przygotowałem” – tłumaczył właściciel.

W pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Właściciel nie tylko odmówił podpisania dokumentu, ale jeszcze go zniszczył, oznajmiając, że żadnej umowy nie zamierza zawierać. Wtedy do akcji wkroczyła Magda Gessler, która naprawdę się wściekła.

To trzeba było samemu tę umowę zrobić! Najlepiej zrzucić wszystko na innych. No porąbało cię? To jest twój biznes. Dlaczego ona ma robić umowę? – pytała oburzona.

Finalne wszystko udało się wypracować i zakończyło się pozytywnie. Gessler, kończąc wizytę, nie mogła jednak uwierzyć, że mimo wszystko właściciel restauracji jest w tak przygnębionym stanie.