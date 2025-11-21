Najpierw Pono, teraz on. Nie żyje znany raper. Miał tylko 43 lata
Nie żyje znany raper. Smutne wieści w piątek. Najpierw Pono, którego pogrzeb odbył się dziś, a teraz on. Miał zaledwie 43 lata. Smutne szczegóły poniżej.
Środowisko rapowe żegna ikonę Szczecina
Marcin „Sawa SPZ” Sawicki był jedną z najważniejszych postaci szczecińskiej sceny hip-hopowej. Współtworzył grupę Specnaz, miał ogromny wpływ na lokalny rap i był ceniony za autentyczność, talent oraz lojalność wobec swoich ludzi. Dla wielu był nie tylko muzykiem, ale także przyjacielem i mentorem.
Rodzina prosi o spokój i przestrzeń