Najpierw Pono, teraz on. Nie żyje znany raper. Miał tylko 43 lata

Nie żyje znany raper. Smutne wieści w piątek. Najpierw Pono, którego pogrzeb odbył się dziś, a teraz on. Miał zaledwie 43 lata. Smutne szczegóły poniżej.

Środowisko rapowe żegna ikonę Szczecina

Marcin „Sawa SPZ” Sawicki był jedną z najważniejszych postaci szczecińskiej sceny hip-hopowej. Współtworzył grupę Specnaz, miał ogromny wpływ na lokalny rap i był ceniony za autentyczność, talent oraz lojalność wobec swoich ludzi. Dla wielu był nie tylko muzykiem, ale także przyjacielem i mentorem.

Rodzina prosi o spokój i przestrzeń

Bliscy Marcina Sawickiego w oficjalnym komunikacie poprosili o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Zapowiedzieli również, że szczegóły ceremonii pogrzebowej zostaną przekazane później. Ich słowa tylko podkreślają, jak wielką stratą była śmierć Sawy, nie tylko dla sceny rapowej, ale przede wszystkim dla jego rodziny.

