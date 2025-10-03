Patricia Routledge nie żyje. Zmarła 3 października 2025 r. w wieku 96 lat. Znana przede wszystkim z roli Hiacynty Bukiet w kultowym serialu „Co ludzie powiedzą”. Według oświadczenia jej agenta, aktorka odeszła spokojnie we śnie otoczona miłością:

„Z głębokim smutkiem potwierdzamy śmierć Patricii Routledge, która odeszła dziś rano spokojnie we śnie, otoczona miłością. Nawet w wieku 96 lat pasja Patricii do swojej pracy i do kontaktu z publicznością nigdy nie słabła, podobnie jak zainteresowanie nowych pokoleń widzów, które nieustannie odkrywają ją dzięki jej ukochanym rolom telewizyjnym”.

Kim jest Patricia Routledge?

Patricia Routledge urodziła się 17 lutego 1929 r. w Tranmere, w Birkenhead, w hrabstwie Cheshire w Anglii. Po ukończeniu szkoły średniej studiowała angielski na Uniwersytecie Liverpoolskim, a następnie kontynuowała kształcenie aktorskie w Bristol Old Vic Theatre School.

Routledge była wszechstronną aktorką-scenkową i śpiewaczką, zanim zdobyła rozpoznawalność w telewizji, występowała w musicalach i teatrze, realizując także ambitne projekty dramatyczne. Jej osiągnięcia na scenie zostały uhonorowane zarówno Nagrodą Tony (w 1968 r. za musical Darling of the Day).

To jednak rola Hyacinth Bucket (zapisywanej jako „Bouquet” według kaprysu samej bohaterki) w brytyjskiej sitcomie Keeping Up Appearances przyniosła jej międzynarodową sławę. Serial emitowany w latach 1990–1995 uczynił z niej ikonę brytyjskiej komedii.

Routledge nigdy nie zawarła małżeństwa i nie miała dzieci. W jednym z wywiadów przyznała, że praca artystyczna wypełniała niemal całe jej życie, choć nie wykluczała, że los potoczył się, jak się potoczył, także z powodu jej wyborów zawodowych.