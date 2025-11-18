Marta Nawrocka rozpoczęła cykl spotkań „Hejt? Nie, dziękuję!”, który ma stać się wstępem do działalności jej nowej fundacji. Podczas wydarzenia w Wiśle pierwsza dama po raz pierwszy tak otwarcie mówiła o hejcie, jaki spadł na jej bliskich podczas kampanii prezydenckiej. Zapowiedziała też konkretne działania.

Zobacz: Tak Nawrocka nazwała publicznie męża. Wszyscy usłyszeli, co o nim mówi. Ale wpadka

Mocny apel pierwszej damy. „Nigdy na to nie pozwolimy”

W poniedziałkowy wieczór Marta Nawrocka spotkała się z mieszkańcami Wisły, inaugurując nowy cykl wydarzeń „Hejt? Nie, dziękuję!”. To część większego projektu, który jak zapowiedziała, będzie kluczowym obszarem jej aktywności jako pierwszej damy.

W swoim przemówieniu wróciła do wydarzeń z kampanii prezydenckiej, kiedy jej rodzina była jednym z głównych celów internetowych ataków.

Nasza rodzina szczególnie doświadczyła, czym jest hejt. Ja i mój mąż byliśmy przygotowani, ale nigdy nie pozwolimy na to, by w taki sposób atakowano dzieci, jak naszą córkę Kasię – podkreśliła Nawrocka.

Pierwsza dama zaznaczyła, że walka z hejtem będzie jednym z filarów jej nadchodzącej działalności.

Zobacz: Huczy o dochodach Nawrockiej. Takie pieniądze od państwa dostaje Pierwsza Dama

Powstaje nowa fundacja Nawrockiej

Marta Nawrocka poinformowała, że wkrótce ruszy jej fundacja „Blisko Ludzkich Spraw”. Projekt ma być całkowicie apolityczny, nastawiony na realną pomoc i wsparcie potrzebujących.

Podczas spotkania ujawniła cztery główne obszary działania:

Przeciwdziałanie hejtowi.

Edukacja o zagrożeniach w Internecie.

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Wyrównywanie szans.

Przede mną najważniejszy czas od kiedy mąż został prezydentem. Chcę łączyć ludzi, szukać porozumienia, budować mosty i burzyć mury– mówiła Nawrocka.

Wspomniała także o programie „Oddech dla bohaterek”, skierowanym do matek dzieci z niepełnosprawnościami. Kobiety będą mogły uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych, zabrać swoje dzieci, a najmłodsi otrzymają podczas nich profesjonalną opiekę.

To będzie samo dobro. Wytchnienie dla kobiet, które na co dzień walczą z ogromem obowiązków – zapowiedziała.

Zobacz: Marta Nawrocka zabrała głos ws. 7-letniej córki Kasi. Wreszcie zdobyła się na szczerość

Przesłanie dla Polaków

Podczas wieczoru pierwsza dama przywołała także słowa Cypriana Kamila Norwida.

Pisał, że umiemy się tylko kłócić i kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno. Chciałabym, żebyśmy umieli pięknie się różnić- mówiła.

Jak podkreśliła, wierzy, że wspólne działania i rozmowa mogą realnie zmieniać społeczną atmosferę wokół tematów, które polaryzują opinię publiczną.