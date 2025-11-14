Marta Nawrocka zabrała głos ws. 7-letniej córki Kasi. Wreszcie zdobyła się na szczerość
Marta Nawrocka od kilku miesięcy jest na ustach niemal wszystkich Polaków. Cała Polska obserwuje jej działalność – Pierwsza Dama jest niezwykle aktywna społecznie. Teraz udzieliławywiadu, w którym opowiedziała, jak tak naprawdę wygląda jej życie.
Marta Nawrocka spełnia się jako Pierwsza Dama
Karol Nawrocki i jego małżonka wciąż zaskakują – zwłaszcza Pierwsza Dama, która znacząco wybija się na tle swojej poprzedniczki, Agaty Kornhauser-Dudy. Żona prezydenta prowadzi bardzo aktywną działalność, podróżując po całej Polsce i chętnie wspierając liczne społeczne inicjatywy. Niedawno do mediów dotarły informacje o ambitnych planach Marty Nawrockiej.
Pierwsza Dama ma ambitne plany otwarcia fundacji „Blisko Ludzkich Spraw”, która ma wspierać m.in. rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, a także walczyć z coraz powszechniejszym w naszym świecie hejtem.
Marta Nawrocka udzieliła głośnego wywiadu
Pierwsza Dama czasami przykuwa większą uwagę od męża. Szczególnie jeśli chodzi o jej stroje, które często budzą mieszane uczucia wśród opinii publicznej. Jednak nie sposób odmówić jej wyjątkowego stylu. Ostatnio przykuła uwagę swoją obecnością na obchodach Dnia Niepodległości.
107. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dziś z dumą celebrujemy dar wolności, wywalczony odwagą, niezłomnością i wielką miłością do Ojczyzny. Składamy hołd Bohaterom, którzy dla Biało-Czerwonych barw ponieśli największą ofiarę — oddali własne życie – napisała Marta Nawrocka na Instagramie.
Teraz Nawrocka udzieliła wywiadu dla portalu wpolsce24.tv. Opowiadała o tym, jak wygląda jej nowa rzeczywistość – przepełniona ścisłymi regułami.
Ja jestem osobą zadaniową i wiem, że takie są reguły. Jest SOP, który ma pilnować bezpieczeństwa mojego, moich dzieci, mojego męża. Zaakceptowałam to i myślę, że odnajduję się w tym – mówiła.
Marta Nawrocka wyznała prawdę o swoim obecnym życiu
Pierwsza Dama została zapytana o zmiany, które nastąpiły w jej życiu w związku z nową rolą jej męża – a było ich naprawdę wiele.
Co się zmieniło? No zmieniło się tak, że nie przejadę się metrem, tak jak redaktor jeździ metrem do pracy. Nie kieruję samochodem. Tak, też ubolewam nad tym, bo bardzo lubię kierować autem, ale też została normalność w tym wszystkim – mówiła.
Nawrocka opowiedziała także o wychowaniu dwójki swoich młodszych dzieci i jak podkreśla – stara się, by jej pociechy miały tak normalne dzieciństwo, jak to tylko możliwe.
Mam małe dzieci. Antek gra w piłkę, chce iść na trening, na boisko, a Kasia chce iść na plac zabaw do dzieci, więc to robimy. Chce iść na rower – idziemy, ubieramy kaski, jedziemy. I podoba mi się to w naszym społeczeństwie, że jak widzą, że jestem prywatnie z dziećmi, uśmiechną się, pomachają, pozdrowią, ale nie nie naruszają tej przestrzeni prywatnej. I to to mi się bardzo podoba – przyznała.