Ich historia zaczęła się w telewizji na oczach miliona Polaków. Dziś wzrusza cały kraj. Anita i Adrian z ,,ŚOPW” to jedna z najbardziej lubianych par w historii programu. Małżeństwo poznało się w eksperymencie i od tamtej pory tworzą szczęśliwą rodzinę.

Nadzieja w oczach ukochanej

To oni uchodzą, za przykład miłości, która potrafi przezwyciężyć najtrudniejsze chwile w życiu. Ich życie niedawno wywróciło się do góry nogami, gdy Adrian Szymaniak usłyszał druzgoczącą diagnozę. Były uczestnik programu mierzy się z najbardziej złośliwym nowotworem mózgu.

Od momentu diagnozy Anita i Adrian nie poddają się. Wiedzą, że czas gra ogromną rolę, dlatego rozpoczęli internetową zbiórkę na kosztowne leczenie, które daje nadzieję na przedłużenie życia i walkę z chorobą.

Wraz z początkiem października małżonkowie założyli zbiórkę z celem w wysokości 3 milionów złotych. Tysiące internautów ruszyło szybko z pomocą m.in. wpłatami czy udostępnieniami.

Anita Szydłowska regularnie dzieli się z fanami Adriana, a przede wszystkim ich pary informacjami o stanie męża. Na swoim profilu na Instagramie pokazuje, jak obecnie wygląda ich życie i jak próbują normalnie funkcjonować mimo ciężaru emocjonalnego, jakim im towarzyszy każdego dnia. Anita w jednym z najnowszych wpisów opublikowała zdjęcie, na którym jest cała zalana łzami.

No po prostu cała ta dobroć ludzi mnie tak wzrusza, ale uwierzcie mi, to są takie łzy szczęścia. Nie da się wymienić każdego z osobna, ale dobro jest w ludziach. DZIĘKUJEMY – napisała poruszona Anita.

Zdecydowana większość fanów reaguję z empatią, lecz w sieci pojawiły się ostatnio głosy krytyki. Hejterzy zaczęli komentować zbiórkę, w sposób który zaczął ranić małżonków. Adrian postanowił nie milczeć i opublikował krótki filmik na Instagramie:

Mam dla was ofertę nie do odrzucenia. Oddam wszystkie pieniądze ze zbiórki, dorzucę coś jeszcze od siebie, a w gratisie nawet moje konto na Instagramie. Ale warunek jest jeden – zabierasz wszystko, łącznie z moją chorobą – powiedział z ironią, ale i ogromnym bólem w głosie.

