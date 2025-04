​Conrado Yanez, filipiński wokalista od ponad 30 lat mieszka w Polsce. Jego charakterystyczny, aksamitny głos oczarował zarówno jurorów, jak i publiczność podczas występów w programie „Must Be The Music”. W pierwszej edycji w 2011 roku zajął drugie miejsce, ustępując jedynie zespołowi Enej. Cztery lata później, w 2015 roku, powrócił na scenę „Must Be The Music” i tym razem zwyciężył, zdobywając główną nagrodę.

Alain Delon nie żyje: w wieku 88 lat zmarł jeden z największych gwiazdorów francuskiego kina

​Nie żyje Conrado Yanez

Niestety, w ostatnich latach życie Conrado poważnie chorował. Zmagał się z niewydolnością płuc, nerek, wątroby oraz serca, a także z cukrzycą. W styczniu 2024 roku trafił na oddział intensywnej terapii z powodu ostrej niewydolności oddechowej. Jego stan zdrowia znacząco wpłynął na codzienne życie rodziny, a żona Magdalena apelowała o wsparcie w programie „Halo tu Polsat”.

W środę wieczorem produkcja „Must Be The Music” poinformowała o śmierci Conrado Yaneza: