Katarzyna Stoparczyk nie żyje. Przez lata pracowała w radiu i telewizji m.in. prowadziła program „Duże dzieci” z Wojciechem Mannem. Wcześniej prowadziła audycję „Dzieci wiedzą lepiej” w Polskim Radiu. Była także autorką projektu „Dajcie nam głos! Kasia Stoparczyk i dzieci”.

Dziennikarka Katarzyna Stoparczyk nie żyje

Na drodze ekspresowej S19 w Jeżowem na Podkarpaciu doszło dziś przed godziną 15 do tragicznego wypadku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna , a trzy kolejne zostały ranne. Kobieta, która straciła życie, zaledwie kilka godzin wcześniej uczestniczyła w festiwalu w Stalowej Woli.

Jutro miała wziąć udział w Kongresie Kobiet w Katowicach. Służby pracują na miejscu, a okoliczności wypadku są wyjaśniane.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości. W Radiu 357 miała grono przyjaciół, współpracowników i znajomych. Rodzinie i Bliskim Kasi składamy najszczersze wyrazy współczucia – poinformowało Radio 357 na Facebooku.

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku samochodowym. Przed tragedią gościła na festiwalu w Stalowej Woli, a w sobotę miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach.

