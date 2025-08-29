Na kilka dni przed Air Show Radom 2025 doszło do tragedii, która wstrząsnęła fanami lotnictwa i całą Polską. Podczas treningu rozbił się myśliwiec F-16, a jego pilot- mjr Maciej „Slab” Krakowian zginął na miejscu. Jeszcze miesiąc temu odbierał prestiżową nagrodę w Wielkiej Brytanii, dziś żegna go cała rodzina lotnicza.

Tragedia przed Air Show Radom. Polski pilot F-16 nie żyje, miał 1400 godzin w powietrzu

Major Maciej „Slab” Krakowian był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pilotów. Dowódca zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland zasłynął swoim niezwykle widowiskowym stylem pilotażu, który widzowie określali mianem „3D”: dynamiczny, agresywny i wykonywany bardzo blisko publiczności. Dzięki temu stał się prawdziwą ikoną polskiego lotnictwa wojskowego.

Podczas swojej kariery spędził w powietrzu ponad 1400 godzin, z czego aż 1200 na F-16. Szkolił młodszych pilotów, brał udział w ćwiczeniach międzynarodowych i reprezentował Polskę na największych lotniczych wydarzeniach na świecie. W lipcu tego roku zdobył wyróżnienie „As the Crow Flies Trophy” podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii – największych pokazów lotnictwa wojskowego na świecie.

W czwartek, 28 sierpnia, podczas wieczornych przygotowań do Air Show Radom 2025, doszło do tragicznego wypadku. F-16 pilotowany przez Krakowiana uderzył w ziemię w rejonie pasa startowego radomskiego lotniska. Pilot zginął na miejscu. Na szczęście nikt postronny nie ucierpiał.