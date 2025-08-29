Śmierć pilota wstrząsnęła Polską. Kim był mjr „Slab”, legenda F-16?
Jego śmierć to ogromna strata dla polskiego lotnictwa.
Na kilka dni przed Air Show Radom 2025 doszło do tragedii, która wstrząsnęła fanami lotnictwa i całą Polską. Podczas treningu rozbił się myśliwiec F-16, a jego pilot- mjr Maciej „Slab” Krakowian zginął na miejscu. Jeszcze miesiąc temu odbierał prestiżową nagrodę w Wielkiej Brytanii, dziś żegna go cała rodzina lotnicza.
Stanisław Sojka nie żyje. Miał wystąpić na koncercie w Sopocie. Nie zdążył!
Tragedia przed Air Show Radom. Polski pilot F-16 nie żyje, miał 1400 godzin w powietrzu
Major Maciej „Slab” Krakowian był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pilotów. Dowódca zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland zasłynął swoim niezwykle widowiskowym stylem pilotażu, który widzowie określali mianem „3D”: dynamiczny, agresywny i wykonywany bardzo blisko publiczności. Dzięki temu stał się prawdziwą ikoną polskiego lotnictwa wojskowego.
Podczas swojej kariery spędził w powietrzu ponad 1400 godzin, z czego aż 1200 na F-16. Szkolił młodszych pilotów, brał udział w ćwiczeniach międzynarodowych i reprezentował Polskę na największych lotniczych wydarzeniach na świecie. W lipcu tego roku zdobył wyróżnienie „As the Crow Flies Trophy” podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii – największych pokazów lotnictwa wojskowego na świecie.
Tragiczny wypadek w „Ninja Warrior”! Żona poszkodowanego zabiera głos
W czwartek, 28 sierpnia, podczas wieczornych przygotowań do Air Show Radom 2025, doszło do tragicznego wypadku. F-16 pilotowany przez Krakowiana uderzył w ziemię w rejonie pasa startowego radomskiego lotniska. Pilot zginął na miejscu. Na szczęście nikt postronny nie ucierpiał.
Śmierć majora Krakowiana wywołała falę poruszenia. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło w specjalnym komunikacie, że był spadkobiercą tradycji polskich skrzydeł– od Żwirki i Wigury, przez lotników Bitwy o Anglię, po współczesnych pilotów Sił Powietrznych.
Choć brakuje słów, by oddać ciężar tego ciosu, chcemy wyrazić naszą najgłębszą solidarność w żałobie. Żegnaj, Mistrzu- napisano w poruszającym wpisie.
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął pilot Wojska Polskiego. Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 28, 2025
Historia polskich skrzydeł… pic.twitter.com/rH1DlMaPtA
@no_i_co_mi_powiesz 🇵🇱 RIAT – 5/10. Połowa sezonu za nami. Kiedy zaczynaliśmy tę trasę – wiedzieliśmy, że będzie intensywnie 💥 To już piąty weekend spędzony w powietrzu ✈️, na pasach startowych 🛫 i wśród fanów lotnictwa 👏 To wymagający czas – ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujący 💪 Coraz wyraźniej widać, że nasza praca przynosi efekty i zostawia ślad – na niebie ☁️ i w sercach ludzi ❤️ Spotkania, emocje pod barierkami 🤝, dobre słowo po pokazie – to wszystko ładuje nas na kolejne tygodnie 🔋 Poprzednio dziękowaliśmy Wam – naszej publiczności 🙌 Dziś chcemy podziękować tym, którzy kibicują nam z daleka 🌍 👨👩👧👦 Naszym rodzinom i bliskim – za wyrozumiałość, za wsparcie i za cierpliwość, kiedy większość weekendów spędzamy z dala od domu 🏠 Wasza obecność – nawet zdalna – daje nam ogromną siłę ⚡ Z całego serca DZIĘKUJEMY ❤️ – jesteście cichym zapleczem tego, co widać na ziemi i w powietrzu 🚀 Przed nami krótka przerwa ⏸️ i druga połowa sezonu 🎯 Wracamy naładowani nową energią!!! 🔥 TTT 🐯🐯🐯 ⸻ 🇬🇧 RIAT – 5/10. Halfway through the season. When we kicked off this tour, we knew it would be intense 💥 And here we are – fifth weekend in a row spent in the air ✈️, on the runway 🛫, and among aviation fans 👏 It’s been a demanding time – but also incredibly rewarding 💪 More and more, we see how this work pays off and leaves a mark – in the sky ☁️ and in people’s hearts ❤️ The handshakes, the smiles at the fence 🤝, kind words after each show – they charge us up for the next challenges 🔋 Last time, we thanked you – our audience 🙌 Today, we want to thank those cheering for us from afar 🌍 👨👩👧👦 To our families and loved ones – thank you for your understanding, support, and patience when we spend most weekends away from home 🏠 Even from a distance – your presence gives us strength ⚡ Thank you from the bottom of our hearts ❤️ – you’re the quiet crew behind everything seen on the ground and in the air 🚀 A short break is ahead ⏸️ – and then, the second half of the season 🎯 We’re coming back recharged and ready to go!!! 🔥 TTT 🐯🐯🐯 #TigerDemoTeam #RIAT2025 #5z10 #HalfwayDone #F16Display #AirshowSeason #FamilySupport #BehindEveryMission #RemoveBeforeFlight #TigerSpirit #WithSpeedAndHeart #F16TigerDemoTeam #Dęblin100Years #PolishAirForceAcademy #TigerSpirit #RemoveBeforeFlight #FromPassionToFlight #TeamWork #AirshowVibes #polska #top #TigerDemoTeam #F16Tiger #PassionForFlight #PasjaLotnictwa #AirshowVibes #f16tigerdemoteam #f16tigerdemoteampoland #slab #fyp #tiktok #top #pokazylotnicze #najlepsze #dc #top1 #airshow ♬ dźwięk oryginalny - No i co mi powiesz
Anonim | 29 sierpnia 2025
look tiger…………