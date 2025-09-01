Internauci masowo ruszyli z pomocą rodzinie tragicznie zmarłego majora Macieja „Slaba” Krakowiana, który zginął podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu. W kilka dni udało się zebrać gigantyczną kwotę- licznik na stronie Siepomaga.pl przekroczył już 1,8 mln zł.

Śmierć pilota wstrząsnęła Polską. Kim był mjr „Slab”, legenda F-16?

Trwa zbiórka dla 4-letnich synów tragicznie zmarłego pilota. Polacy wpłacili milionową sumę!

Śmierć 35-letniego pilota F-16 poruszyła całą Polskę. Krakowian był liderem Tiger Demo Team i jednym z najbardziej utytułowanych polskich lotników, a prywatnie mężem Magdaleny i ojcem 4-letnich bliźniaków- Olka i Mikołaja. To właśnie dla chłopców uruchomiono specjalną zbiórkę.

Organizatorzy podkreślają, że wszystkie środki w całości zostaną przeznaczone na przyszłość dzieci:

To oficjalna i autoryzowana zbiórka dla dzieci majora „Slaba”, na pomoc w najtrudniejszym czasie ich życia oraz na zabezpieczenie ich przyszłości- przyszłości takiej, jaką wymarzył sobie dla nich tata. 100% środków ze zbiórki zostanie przeznaczonych na ten cel i wsparcie synków majora- czytamy na stronie Siepomaga.pl.

Poruszające są też słowa, które pojawiły się w opisie zbiórki:

Śmierć Macieja to nie tylko ogromna strata dla Wojska Polskiego i dla całego środowiska lotniczego. To przede wszystkim tragedia jego rodziny, rozpacz żony i dzieci, którzy w jednej sekundzie stracili cały świat- ukochanego męża i tatusia.

Major Krakowian był dumnym reprezentantem Polski na międzynarodowych pokazach lotniczych i wielokrotnie nagradzanym pilotem. W lipcu tego roku otrzymał prestiżowe wyróżnienie na Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii.

Joanna Racewicz wstrząśnięta tragedią F-16. Zwróciła się do rodziny pilota

Dziś cała Polska jednoczy się, aby pomóc jego dzieciom. Zbiórka nadal trwa, a każda złotówka, jak podkreślają organizatorzy, to „hołd dla odwagi i poświęcenia Macieja, uhonorowanie jego pamięci i służby”.