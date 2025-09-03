Kilka dni temu w Radomiu doszło do dramatycznych zdarzeń z udziałem mjr. Macieja „Slaba” Krakowiana. Pilot zginął podczas wykonywania manewru akrobatycznego, co wstrząsnęło nie tylko środowiskiem lotniczym, ale również całą Polską. Teraz w sprawie wypadku pojawiły się nowe ustalenia, które mogą wskazywać na przyczynę tragicznego lotu.

Kilka dni przed Air Show Radom 2025 doszło do prawdziwej tragedii. Podczas treningu rozbił się myśliwiec F-16, a jego pilot- mjr Maciej „Slab” Krakowian zginął na miejscu. Był on jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pilotów oraz dowódcą zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland.

Warto dodać, że mjr Maciej „Slab” Krakowian zasłynął dzięki swojemu widowiskowemu stylowi pilotażu, przez co stał się ikoną polskiego lotnictwa wojskowego. Poza tym szkolił młodszych pilotów, brał udział w ćwiczeniach międzynarodowych i reprezentował Polskę na największych lotniczych wydarzeniach na świecie.

Niestety 28 sierpnia, podczas wieczornych przygotowań do Air Show Radom 2025, doszło do tragicznego wypadku. F-16 pilotowany przez Krakowiana uderzył w ziemię w rejonie pasa startowego radomskiego lotniska, a pilot zginął na miejscu.

Obecnie komisja badająca tragedię w Radomiu, analizuje wszystkie możliwe czynniki, które mogły być przyczyną tragedii. Od stanu maszyny, zapis rejestratora lotu, po kondycję fizyczną pilota. I choć przyczyna wypadku jeszcze nie jest znana, to międzyczasie członek elitarnej grupy Thunderbirds, major Ryan Bodenheimer ocenił, co mogło stać za tą tragedią.

Ekspert w filmie na YouTube zwrócił uwagę na długość nurkowania i sposób wyprowadzania maszyny, które mogą świadczyć o spowolnionej reakcji polskiego pilota. Bodenheimer wyznał również, że takim manewrom towarzyszą ogromne przeciążenia. Na szczycie pętli pilot F-16 doświadcza ujemnego przyspieszenia około -0,3 g, a chwilę później przy nurkowaniu z dopalaczem przeciążenie wzrasta nawet do +9 g. W takiej sytuacji może dojść do tzw. „grey out”, czyli utraty ostrości widzenia lub „black out”, czyli całkowitej utraty świadomości, co właśnie mogło być przyczyną katastrofy.