Vanessa Konopka, prowadziła kanał youtube’owy, na którym pokazywała podróże ze swoim partnerem. Przyciągnęli uwagę widzów także swoją historią miłosną – poznali się podczas wyjazdu do Australii. Niedługo po poznaniu zdecydowali się zamieszkać na malowniczej filipińskiej wyspie Boracay.

Nagle ich wymarzone życie runęło w gruzach, kiedy w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia Vanessa nagle zasłabła i trafiła do szpitala. Zdiagnozowano u niej zapalenie płuc i poważne uszkodzenie wątroby. Stan zdrowia szybko się pogorszył: przestała mówić, jeść i poruszać się samodzielnie.

Jej ukochany, którego poznała w Australii pomagał jej w codziennym życiu, a także wszystko dokumentował na ich wspólnym kanale. Widzowie mogli zobaczyć, jak ich bajkowe życie nagle zamieniło się w koszmar. Można było zauważyć, jak skóra Vanessy żółknie, co było spowodowane żółtaczką.

Nadzieja pojawiła się 20 lutego, kiedy Fernando poinformował, że stan zdrowia Vanessy się poprawia

Vanessa jest już poza niebezpieczeństwem, spotkała się z matką i obie są teraz w Boracay [Filipiny]. Poczekają jeszcze kilka dni, aż Vanessa będzie na tyle silna, aby mogła wrócić do Niemiec na leczenie.

Niestety youtuberka nie doczekała się leczenia w Niemczech. Jej stan drastycznie się pogorszył i wkrótce zmarła. Tragiczne wieści przekazał Fernando na swoich mediach społecznościowych:

Po raz kolejny mogę tylko prosić o wasze modlitwy, aby Bóg przyniósł ukojenie sercom jej bliskich. Ufam mu, wiem, że jest z Vanessą i wiem, że Bóg zawsze jest z nami. Kushka, jeśli czytasz to gdzieś, bardzo dziękuję za to, że nauczyłaś mnie kochać siebie, nieważne, co myślą inni, pokazałaś mi, jak kochać siebie i jak podążać za swoimi marzeniami. Będę cię kochać na zawsze – napisał ukochany influencerki.