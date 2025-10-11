Marcin Hakiel po rozwodzie z Katarzyną Cichopek, który odbył się 25 sierpnia 2022 roku, ułożył sobie na nowo życie. Przez dwa lata pozostawał singlem i w wielu wywiadach opowiadał, że korzysta z pomocy specjalistów w trudnym czasie. Później poznał Dominikę Serowską, z którą zaręczył się w lutym 2024 roku. Para wspólnie wychowuje syna Romeo, który przyszedł na świat 4 grudnia 2024 roku. Niedawno Hakiel gościł w podkaście „Faktu”, gdzie opowiedział o trudnej relacji z byłą żoną…

Marcin Hakiel w wielu wywiadach nie zwraca się już do swojej byłej żony po imieniu. Stara się mówić o niej w sposób bezosobowy, albo per pani. Wszystko z powodu faktu, że po rozstaniu ich relacje mocno się ochłodziły i dziś porozumiewają się jedynie mailowo w bardzo oficjalny sposób:

„Słuchaj, my ze sobą w ogóle nie rozmawiamy. Wysyłamy sobie tylko maile, gdzie piszemy „dzień dobry” i „z poważaniem” na końcu. Albo „szanowna pani, szanowny panie”. […] Nie ma też zgody odnośnie różnych spraw związanych z wychowywaniem dzieci. Mieliśmy ostatnio właśnie na mailach taką przerzucankę. Dostałem maila od mojej byłej, że jakieś tam zachowanie jest niedopuszczalne — moje zachowanie. No i ja jej odpisałem na tego maila, ale też do jej prawnika, jakie zachowania są niedopuszczalne… w pracy. I z kim (śmiech)! Nie dostałem odpowiedzi” — powiedział w podkaście „Faktu”.

