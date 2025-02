Nikodem Rozbicki swego czasu był związany z aktorką i wokalistką — Julią Wieniawą. Byli razem od 2020 do 2024 roku. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu. Aktor teraz skupia się na rozwijaniu swojej kariery artystycznej poza granicami kraju. Na co dzień żyje w Los Angeles i jest w trakcie kończenia dwuletniej szkoły Lee Strasberga. Pracował nawet na planie filmowym z… córką samego Bruce’a Willisa. Niedawno zdradził w podkaście, jak wspomina współpracę z młodą aktorką.

Aktor w rozmowie z dziennikarką Natalią Szymańczyk uchylił rąbka tajemnicy i opowiedział o współpracy ze Scout Willis. Okazuje się, że mężczyzna bardzo pozytywnie wspomina pracę z córką Bruce’a Willisa. Opowiedział w rozmowie, jak doszło do ich wspólnego, zawodowego spotkania. Wspomniał także nieco o fabule filmu:

Kończą to montować powoli. Ja jeszcze tego nie widziałem, ale to jest opowieść napisana przez dwójkę bohaterów. Jest to historia o końcu relacji z elementem baśniowym. Tyle mogę powiedzieć. […] Zrobiliśmy to w bardzo partyzanckim trybie. Później osoba, która wymyśliła projekt, pokazała to szerzej, bo bardzo się jej to podobało. Pozyskała na to finansowanie i zaprosiła na casting mnie, Scout i jeszcze jakieś ze dwie osoby. To jej zagrało i tak zaczęliśmy prace nad tym filmem — podsumował Nikodem Rozbicki.