Nikodem Rozbicki jest aktorem młodego pokolenia. Widzowie mogli go oglądać w filmach, takich jak: „Bejbi Blues”, „Obietnica”, czy „Koniec świata, czyli kogel-mogel 4”. Jednak szeroką rozpoznawalność dał mu związek z Julią Wieniawą. Niestety, ich miłosna relacja nie przetrwała próby czasu, ale aktorzy mimo rozstania do dziś mówią o sobie z ogromnym szacunkiem. Ostatnio Rozbicki wystąpił w podkaście, gdzie co prawda nie opowiadał o związku z aktorką, ale poruszył za to wątek przemocy na planie filmowym.

Nikodem Rozbicki doświadczył przemocy na planie filmowym. Przykre wyznanie

Aktor w rozmowie z Natalią Szymańczyk rozmawiał o karierze, którą teraz rozwija w Los Angeles. Mężczyzna wyjechał tam, żeby się rozwijać aktorsko. Kupił nawet auto, którym porusza się po bajkowym miejscu. Ostatnio na kilka tygodni przyleciał do Polski, żeby zrealizować kolejną część serialu „Odwilż”, w którym gra razem z między innymi Agnieszką Dygant. Nikodem Rozbicki w rozmowie z dziennikarką prouszył wątek filmowy, ale także odpowiedział na pytanie dotyczące przemocy na planie filmowym. Padły przejmujące słowa:

