Noah Cyrus (19 l.) bez wątpienia nie jest zwykłą nastolatką. Sławna siostra, popularni rodzice, nic dziwnego, że i ona chciała zabłysnąć. Niestety, najczęściej o Noah pisze się nie w kontekście sukcesów zawodowych, a wyglądu. I to nie do końca dobrego. Siostra Miley (27 l.) dba o sobie aż za bardzo. Kosmetyki do pielęgnacji młodej cery są dla niej niewystarczające, więc korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej.

Młodsza siostra Miley Cyrus – Noah Cyrus na randce z nowym chłopakiem

Noah Cyrus przypomina siostry Godlewskie?

Ostatnio znów się o tym przekonaliśmy. Na najnowszych zdjęciach paparazzi da się zauważyć, że usta młodziutkiej Noah są nienaturalnie duże i widać, że „urosnąć” pomógł im chirurg plastyczny. Powiedzenie co za dużo, to nie zdrowo idealnie sprawdza się w tym przypadku. A jeszcze niedawno Noah zrezygnowała z ostrzykiwania i wyglądała naprawdę dobrze. Widać, nie na długo. Czy tylko nam 19-latka zaczyna przypominać siostry Godlewskie, które słyną z zamiłowania do używania wypełniaczy?

Przy okazji ostatniej przechadzki Noah pokazała też swój płaski brzuch. Trudno było go nie zauważyć, bo wybrała odważny top, który więcej odkrywał niż zakrywał. Czy to strój odpowiedni dla nastolatki? Nawet na imprezę? Nie wydaje nam się.

