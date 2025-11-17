Nawigacja

Nowa wybranka Maurycego Popiela. Z nią spotyka się po rozwodzie. To śliczna blondynka

Maurycy Popiel partnerka fot. AKPA Maurycy Popiel partnerka fot. AKPA
Autor Klaudia Jaroszek

Maurycy Popiel po finale „Tańca z Gwiazdami” został sfotografowany przez paparazzi z tajemniczą blondynką. Teraz wyszło na jaw, że również związana jest z aktorstwem. Czyżby to ona skradła jego serce po rozwodzie?

Maurycy Popiel rozwiódł się z żoną

Maurycy Popiel to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Sympatię widzów zyskał m.in. dzięki roli Olka Chodakowskiego z serialu „M jak miłość”. Poza tym aktor ma na swoim koncie udział również w takich produkcjach jak: „Miasto 44”, „Filip” czy „Matylda”.

W życiu prywatnym aktora na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele się działo. W ubiegłym roku Maurycy Popiel rozstał się z żoną Izabelą Warykiewicz-Popiel, z którą był aż 13 lat. Jak donoszą media, to właśnie jego małżonka złożyła pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie. Temat rozwodu aktora był szeroko komentowany w sieci, a spekulowano nawet o jego rzekomym romansie z Emmą Giegżno.

Maurycy Popiel znów zakochany?

Aktor po wczorajszym finale „Tańca z Gwiazdami”, w którym zajął drugie miejsce, został przyłapany przez paparazzi z tajemniczą blondyną i nie była to jego taneczna partnerka Sara Janicka. Jak donosi serwis Pudelek ich zachowanie sugerowało bliską relację, a nawet mieli się obejmować i wymieniać pocałunki.

Jak udało się teraz ustalić Pudelkowi blondynką z wczorajszego wieczoru była Magdalena Dwurzyńska, która również jest aktorką. Na swoim koncie ma role w takich produkcjach jak: „Barwy Szczęścia”, „Malanowski i partnerzy. Nowe rozdanie”, „Komisarz Alex” czy „Błazny”.

Co najciekawsze, aktorka nie tak dawno dołączyła do obsady serialu „M jak Miłość”, w którym Popiel gra od lat. Oboje mieli nawet okazję zagrać razem krótką scenę.

Czyżby faktycznie para miała się ku sobie?

Maurycy Popiel partnerka fot. AKPA
Magdalena Dwurzyńska, AKPA
Maurycy Popiel partnerka fot. AKPA
Magdalena Dwurzyńska, AKPA
Maurycy Popiel partnerka fot. AKPA
Maurycy Popiel, AKPA
 
magdalena dwurzyńskamaurycy popielromanstaniec z gwiazdami
