Maurycy Popiel po finale „Tańca z Gwiazdami” został sfotografowany przez paparazzi z tajemniczą blondynką. Teraz wyszło na jaw, że również związana jest z aktorstwem. Czyżby to ona skradła jego serce po rozwodzie?

Maurycy Popiel rozwiódł się z żoną

Maurycy Popiel to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Sympatię widzów zyskał m.in. dzięki roli Olka Chodakowskiego z serialu „M jak miłość”. Poza tym aktor ma na swoim koncie udział również w takich produkcjach jak: „Miasto 44”, „Filip” czy „Matylda”.

W życiu prywatnym aktora na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele się działo. W ubiegłym roku Maurycy Popiel rozstał się z żoną Izabelą Warykiewicz-Popiel, z którą był aż 13 lat. Jak donoszą media, to właśnie jego małżonka złożyła pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie. Temat rozwodu aktora był szeroko komentowany w sieci, a spekulowano nawet o jego rzekomym romansie z Emmą Giegżno.

Maurycy Popiel znów zakochany?

Aktor po wczorajszym finale „Tańca z Gwiazdami”, w którym zajął drugie miejsce, został przyłapany przez paparazzi z tajemniczą blondyną i nie była to jego taneczna partnerka Sara Janicka. Jak donosi serwis Pudelek ich zachowanie sugerowało bliską relację, a nawet mieli się obejmować i wymieniać pocałunki.

Jak udało się teraz ustalić Pudelkowi blondynką z wczorajszego wieczoru była Magdalena Dwurzyńska, która również jest aktorką. Na swoim koncie ma role w takich produkcjach jak: „Barwy Szczęścia”, „Malanowski i partnerzy. Nowe rozdanie”, „Komisarz Alex” czy „Błazny”.

Co najciekawsze, aktorka nie tak dawno dołączyła do obsady serialu „M jak Miłość”, w którym Popiel gra od lat. Oboje mieli nawet okazję zagrać razem krótką scenę.

Czyżby faktycznie para miała się ku sobie?