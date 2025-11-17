Nawigacja

Maurycy Popiel po 13 latach rozstał się z żoną. Kim jest piękna Izabela?

Autor Klaudia

Kim jest była już żona Maurycego Popiela? Możecie kojarzyć ją z seriali. Co wiemy o Izabeli Warykiewicz?

Izabela przerwała milczenie

Maurycy Popiel i Izabela Warykiewicz przez lata uchodzili za jedną z najbardziej stabilnych i dobranych par młodego pokolenia aktorów. Ich związek trwał aż 13 lat, bo od czasów studiów w krakowskiej PWST, aż po ślub, który odbył się w 2021 roku. Niestety, w 2025 roku ich małżeństwo rozpadło się, a kulisy rozstania okazały się wyjątkowo bolesne. W podcaście Izabela ujawniła, co doprowadziło ją do złożenia pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie.

W podcaście ”HerraOnAir” Izabela Warykiewicz po raz pierwszy publicznie odniosła się do końca wieloletniego związku. Zdradziła, że jeszcze kilka lat temu ufała Maurycemu bezgranicznie, a w dodatku nigdy nie zdarzyło się, aby była o niego zazdrosna.

Jednak sytuacja uległa zmianie, gdy w 2025 roku aktor przyznał się, że w jego życiu pojawiła się inna kobieta. To był dla niej cios, który doprowadził do złożenia pozwu rozwodowego z orzekaniem o winie. Nie była dla niej to pochopna decyzja, lecz sposób, aby stawić granicę i zawalczyć o siebie.

Maurycy i jego męskość

Niedługo później aktor pojawił się w ”Pytaniu na śniadanie”, gdzie opowiadał o swoim rozumieniu męskości. Nie mówił o sile fizycznej, rywalizacji czy stereotypowych zachowaniach, ale o odpowiedzialności i gotowości do dbania o innych.

Podkreślił, że prawdziwa męskość to przede wszystkim dojrzałość i branie odpowiedzialności za swoje decyzje.

Aktor zwrócił uwagę również na to, że ludzie przyciągają do siebie osoby, które współgrają z ich charakterem i sposobem pojmowania świata. Podkreślił, że wrażliwy mężczyzna, którego pasją jest sztuka i  raczej nie stworzy harmonijnej relacji z osobą ceniącą luksus, szybkie samochody i świat celebrycki.

Maurycy Popiel z matką Lidią Bogaczówną, fot. AKPA
Maurycy Popiel z matką Lidią Bogaczówną, fot. AKPA
Niebezpieczny upadek w "Tańcu z gwiazdami".
Maurycy Popiel i Sara Janicka / fot. KAPiF
Maurycy Popiel, fot. Akpa
Maurycy Popiel, fot. Akpa
Maurycy Popiel, Sara Janicka, fot. AKPA.
Maurycy Popiel, Sara Janicka, fot. AKPA.
 
maurycy popiel
