Tak wygląda nowa żona Przemka Kossakowskiego. Dla niej rozwiódł się z Martyną Wojciechowską
Przemek Kossakowski ma nową żonę, dla której zostawił pracę w mediach i rozwiódł się z Martyną Wojciechowską. Kim jest Patrycja i od kiedy są razem?
Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski — głośny i krótki związek
Pod koniec 2020 roku Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski stanęli na ślubnym kobiercu. Ich historia miłosna wydawała się spełnieniem marzeń — po dwóch latach związku, pełnych wspólnych podróży, przygód i medialnych zachwytów, postanowili się pobrać. Dla wielu byli dowodem, że nawet w świecie show-biznesu można odnaleźć prawdziwe uczucie. Niestety, rzeczywistość szybko zweryfikowała te wyobrażenia. Niespełna rok po ślubie para rozstała się, a ich związek przeszedł do historii.
Ślub Wojciechowskiej i Kossakowskiego
Wojciechowska o swoim ślubie poinformowała w typowy dla siebie, bezpośredni i emocjonalny sposób. W mediach społecznościowych napisała:
DOKŁADNIE 3 MIESIĄCE TEMU uciekająca Panna Młoda powiedziała TAK i zostaliśmy małżeństwem. Choć zarzekałam się, że ‘to nie dla mnie’, to… każdy dzień jest lepszy od poprzedniego!
Fani zareagowali entuzjastycznie — gratulacje i słowa wsparcia zalały profil podróżniczki. Nikt nie spodziewał się, że zaledwie kilka miesięcy później ta miłość przejdzie tak gwałtowny kryzys.
Kiedy Kossakowski i Wojciechowska się rozstali?
W 2021 roku portal Pudelek poinformował, że para rozstała się. Według informatora:
Wyprowadził się z domu niedługo po ślubie. Mieszkali ze sobą niecałe dwa, trzy miesiące.
Przez długi czas żadne z nich nie komentowało doniesień. Martyna, pytana o życie prywatne, unikała jednoznacznych odpowiedzi, choć w programie „Demakijaż” przyznała, że ma za sobą wiele doświadczeń miłosnych:
Mężczyźni nadal chcą mi coś udowadniać. Na przykład, że dobrze jeżdżą samochodem i z poślizgiem wpadamy do rowu. Albo, że są wysportowani i kochają góry, a potem dyszą, kiedy wspinamy się na pierwszym podejściu. Niektórzy twierdzą, że mają dużą wiedzę o świecie i pół życia spędzili w podróży. Zapominają tylko, że nigdy nie nocowali w hotelu poniżej 5 gwiazdek.
Słowa Wojciechowskiej, pełne ironii i dystansu, tylko potwierdziły, że relacja z Kossakowskim należy już do przeszłości.
Kim jest nowa żona Przemka Kossakowskiego?
Z czasem wszystko stało się jasne. Tabloidy potwierdziły, że małżeństwo podróżnika i gwiazdy TVN-u zakończyło się rozwodem. Przemysław Kossakowski odsunął się od świata mediów, rezygnując z telewizyjnych projektów, które wcześniej przyniosły mu ogromną popularność.
Jak ustaliła „Rewia”, prezenter ponownie znalazł szczęście. Jego nową żoną została Patrycja Bartoszak – współzałożycielka fundacji Arterytorium, pomagającej dzieciom z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
„Pracują razem z Patrycją. Oboje naprawdę kochają to, co robią. I mają święty spokój, z dala od blichtru i telewizyjnego szumu” – czytamy w tygodniku.
Kossakowski i Bartoszak tworzą dziś zgrany duet – prywatnie i zawodowo. Zamiast medialnych wywiadów i blasku fleszy, wybrali ciszę i sensowną działalność społeczną.
Ile żon miał Przemek Kossakowski?
Martyna Wojciechowska i Patrycja Bartoszak to niejedyna kobieta w życiu Kossakowskiego. Jego pierwszą żoną była Anita – poznali się jeszcze w liceum. Młody Kossakowski zamieszkał z nią w wiejskim domku, gdzie stworzyli wspólnie artystyczną grupę „Inicjatywa Popielewo 2006”.
Jak wyznał w rozmowie z magazynem „Twój Styl”:
Rozpadło się moje małżeństwo. Myślę, że żona zmęczyła się życiem na wsi i rozpaczliwymi próbami wiązania końca z końcem. Zostałem sam. Czterdziestolatek bez kobiety, dzieci, roboty, za to z poczuciem, że w życiu niespecjalnie mu wyszło i musi zbudować je od nowa.
Martyna Wojciechowska – kobieta z zasadami i wysokimi wymaganiami
Choć Martyna Wojciechowska nie epatuje swoim życiem prywatnym, wiadomo, że w przeszłości była związana m.in. z przedsiębiorcą Leszkiem Czarneckim oraz z płetwonurkiem Jerzym Błaszczykiem, ojcem jej córki Marysi, urodzonej w 2008 roku. Niestety, Błaszczyk zmarł w 2016 roku po walce z nowotworem.
Podróżniczka wielokrotnie podkreślała, że w relacjach kieruje się szczerością, równowagą i szacunkiem. W rozmowie z „Twoim Stylem” powiedziała:
Mężczyzna, który jest otwarty na dialog i nie rozkłada pawiego ogona, to najlepszy gatunek mężczyzny, jaki kobieta może spotkać na swojej drodze.
Nowe rozdziały po burzliwym rozstaniu
Dziś zarówno Wojciechowska, jak i Kossakowski wydają się iść własnymi drogami – spokojniejszymi, dojrzalszymi i bardziej świadomymi. Ona skupia się na działalności społecznej, projektach podróżniczych i wychowaniu córki, on – na fundacji i życiu z dala od kamer.
Ich historia pozostaje jednym z najbardziej poruszających rozdziałów w polskim show-biznesie – opowieścią o miłości, która miała przetrwać wszystko, a jednak nie wytrzymała próby codzienności.
