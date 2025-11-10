Przemek Kossakowski ma nową żonę, dla której zostawił pracę w mediach i rozwiódł się z Martyną Wojciechowską. Kim jest Patrycja i od kiedy są razem?

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski — głośny i krótki związek

Pod koniec 2020 roku Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski stanęli na ślubnym kobiercu. Ich historia miłosna wydawała się spełnieniem marzeń — po dwóch latach związku, pełnych wspólnych podróży, przygód i medialnych zachwytów, postanowili się pobrać. Dla wielu byli dowodem, że nawet w świecie show-biznesu można odnaleźć prawdziwe uczucie. Niestety, rzeczywistość szybko zweryfikowała te wyobrażenia. Niespełna rok po ślubie para rozstała się, a ich związek przeszedł do historii.

Ślub Wojciechowskiej i Kossakowskiego

Wojciechowska o swoim ślubie poinformowała w typowy dla siebie, bezpośredni i emocjonalny sposób. W mediach społecznościowych napisała:

DOKŁADNIE 3 MIESIĄCE TEMU uciekająca Panna Młoda powiedziała TAK i zostaliśmy małżeństwem. Choć zarzekałam się, że ‘to nie dla mnie’, to… każdy dzień jest lepszy od poprzedniego!

Fani zareagowali entuzjastycznie — gratulacje i słowa wsparcia zalały profil podróżniczki. Nikt nie spodziewał się, że zaledwie kilka miesięcy później ta miłość przejdzie tak gwałtowny kryzys.

