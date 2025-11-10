Jan Kulczyk mieszkał w pałacu wartym 700 mln. Te wnętrza zapierają dech!
Spójrzcie tylko na to bogactwo. Mamy zdjęcia!
Jan Kulczyk był jednym z najbogatszych Polaków. Przez lata zgromadził przepotężny majątek, z którego dziś korzystają jego dzieci.
Miliarder zmarł nagle w 2015 roku. Pozostawił po sobie wiele luksusowych nieruchomości. Na nas wrażenie zrobiła szczególnie jedna…
Jan Kulczyk bosko urządził wielką willę w Szwajcarii.
Zmarł nagle w wieku 65 lat w wyniku powikłań po zabiegu kardiologicznym w jednej z wiedeńskich prywatnych klinik.
Obecnie majątkiem po zmarłym ojcu zawiadują — Dominika i Sebastian Kulczykowie. Odziedziczyli między innymi wielką willę w szwajcarskich Alpach.
Posiadłość Lonsdaleite Estate znajduje się w St.Moritz w uwielbianym przez gwiazdy kurorcie narciarskim. Obecnie jej wartość jest szacowana na 700 milionów złotych!
Boska posiadłość Jana Kulczyka ma ściany z prawdziwego złota!
Oprócz tego można znaleźć w wilii prywatne spa, saunę i wielką biblioteką obitą czerwonym materiałem.
Cała przestrzeń robi piorunujące wrażenie.
Została stworzona z najwyższej jakości materiałów, na których miliarder Jan Kulczyk nigdy nie oszczędzał.
Pałac ma aż siedem pięter i jest umiejscowiony na działce o powierzchni czterech tysięcy metrów kwadratowych.
Cały budynek zapiera dech w piersiach swoją wielkością i monumentalnym kształtem budowli.
Efekt wow robi prywatne spa, w którym użyto samych naturalnych materiałów oraz podświetlono ściany.
Można też zauważyć tam elementy stworzone z kryształów Swarovskiego.
Właściciele zapierające dech w piersiach malownicze Alpy mogą podziwiać przez ponad 35-metrowe wielkie okna w willi.
Trudno nie zachwycać się aż tak wielką i luksusowo urządzoną przestrzenią.
Strefa spa została stworzona z myślą o gościach pałacu. Jan Kulczyk kupił posiadłość i wyremontował ją w celach inwestycyjnych.
Aż w głowie się nie mieści, ile kosztowałaby noc spędzona w tym miejscu…
Co myślicie o posiadłości Jana Kulczyka? Czy uważacie, że jego dzieci odziedziczyły po znanym ojcu smykałkę do interesów?