Jan Kulczyk mieszkał w pałacu wartym 700 mln. Te wnętrza zapierają dech!

Autor Maciej Lechociński

Spójrzcie tylko na to bogactwo. Mamy zdjęcia!

Jan Kulczyk był jednym z najbogatszych Polaków. Przez lata zgromadził przepotężny majątek, z którego dziś korzystają jego dzieci. 

Miliarder zmarł nagle w 2015 roku. Pozostawił po sobie wiele luksusowych nieruchomości. Na nas wrażenie zrobiła szczególnie jedna…

Jan Kulczyk bosko urządził wielką willę w Szwajcarii.

Zmarł nagle w wieku 65 lat w wyniku powikłań po zabiegu kardiologicznym w jednej z wiedeńskich prywatnych klinik.

Obecnie majątkiem po zmarłym ojcu zawiadują — Dominika i Sebastian Kulczykowie. Odziedziczyli między innymi wielką willę w szwajcarskich Alpach.

Posiadłość Lonsdaleite Estate znajduje się w St.Moritz w uwielbianym przez gwiazdy kurorcie narciarskim. Obecnie jej wartość jest szacowana na 700 milionów złotych!

Boska posiadłość Jana Kulczyka ma ściany z prawdziwego złota!

Oprócz tego można znaleźć w wilii prywatne spa, saunę i wielką biblioteką obitą czerwonym materiałem.

Cała przestrzeń robi piorunujące wrażenie.

Została stworzona z najwyższej jakości materiałów, na których miliarder Jan Kulczyk nigdy nie oszczędzał.

Pałac ma aż siedem pięter i jest umiejscowiony na działce o powierzchni czterech tysięcy metrów kwadratowych.

Cały budynek zapiera dech w piersiach swoją wielkością i monumentalnym kształtem budowli.

Efekt wow robi prywatne spa, w którym użyto samych naturalnych materiałów oraz podświetlono ściany.

Można też zauważyć tam elementy stworzone z kryształów Swarovskiego.

Właściciele zapierające dech w piersiach malownicze Alpy mogą podziwiać przez ponad 35-metrowe wielkie okna w willi. 

Trudno nie zachwycać się aż tak wielką i luksusowo urządzoną przestrzenią.

Strefa spa została stworzona z myślą o gościach pałacu. Jan Kulczyk kupił posiadłość i wyremontował ją w celach inwestycyjnych. 

Aż w głowie się nie mieści, ile kosztowałaby noc spędzona w tym miejscu…

Co myślicie o posiadłości Jana Kulczyka? Czy uważacie, że jego dzieci odziedziczyły po znanym ojcu smykałkę do interesów? 

