Łukasz Urbański to jeden z najbardziej rozpoznawalnych stylistów fryzur w polskim show-biznesie. Od lat współpracuje z Joanną Krupą, Kasią Moś, Wiktorią Gąsiewską czy Patrycją Markowską. W ostatnich miesiącach podzielił się wyjątkowo trudną historią ze swojego życia. Choć przez lata obecny był w świecie mody i telewizji, w sierpniu ujawnił, że zmaga się z poważnym problemem zdrowotnym, wykryto u niego guza mózgu.

Łukasz Urbański przeszedł operację guza mózgu

Stylista przyznał, że przez długi czas nie mówił publicznie o diagnozie. Jak sam wyznał, powstrzymywały go obawy przed reakcją innych i poczucie wstydu. Zniknięcie Urbańskiego z mediów społecznościowych nie umknęło jednak uwadze fanów i klientów.

Od dwóch lat na moim Instagramie było ciszej. Potrzebowałem tego czasu, bo w moim życiu pojawiło się wyzwanie, które wymagało ode mnie całej uwagi – zdrowotne i emocjonalne – pisał.

Kilka dni temu Łukasz Urbański gościł w programie „Dzień Dobry TVN”. W rozmowie opowiadał o emocjach, jakie towarzyszyły mu po usłyszeniu diagnozy oraz o nadziei, jaką dała mu perspektywa operacji. Kluczową rolę w tym procesie odegrała jedna z jego klientek, która skontaktowała go z neurochirurgiem.

To było online, moja klientka była ze mną, bo wiedziała, w jakiej jestem rozsypce. I on mi mówi, że to jest do zoperowania… Sama ta informacja, że to jest za chwilę… ja się jej nie boję, wiem, że operacja uratuje mi życie, i dzięki której narodzę się na nowo – mówił niedawno w „Dzień Dobry TVN”.

Teraz Urbański przekazał kolejne wieści. Zabieg usunięcia guza już się odbył. Na Instagramie zamieścił zdjęcie ze szpitalnego łóżka, opatrując je żartobliwym komentarzem.