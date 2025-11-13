Nowe odkrycie śledczych ws. śmierci Stoparczyk. Pilny komunikat nie zostawia złudzeń
Katarzyna Stoparczyk była jedną z najbardziej lubianych polskich dziennikarek, ale jej życie zakończyło się tragicznie. Teraz na jaw wychodzą kolejne szczegóły tragicznego wypadku.
Tragiczna śmierć Katarzyny Stoparczyk
Katarzyna Stoparczyk tragicznie zginęła w wypadku samochodowym. Była znana ze swojego ciepła, empatii i wyjątkowej wrażliwości, jaką wnosiła do swojej pracy. Jej programy telewizyjne i radiowe często podkreślały znaczenie więzi rodzinnych i głębokich rozmów z dziećmi. Jednak 5 września 2025 roku jej niezwykła kariera zawodowa i osobista została nagle przerwana. W wypadku uczestniczyły dwa pojazdy.
Na tylnym siedzeniu czarnej Skody siedzieli Katarzyna Stoparczyk i Jerzy Ch., oboje uczestniczący w niszczycielskiej kolizji, która zakończyła się tak nagle i tragicznie. Wkrótce po wypadku wszczęto śledztwo w kierunku przestępstwa z art. 177 § 2 k.k., czyli spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym.
Zobacz: Kaczorowska odezwała się do fanów tuż przed finałem „TzG”. Nie na to liczyli
Prokuratura komentuje wypadek Kasi Stoparczyk
Chociaż od tragicznego zdarzenia minęły ponad dwa miesiące, dochodzenie jest nadal w toku. W wywiadzie dla „Faktu”, prokurator okręgowy Piotr Walkowicz ujawnił, że kierowca, który przeżył wypadek, nadal jest w złym stanie zdrowia. Jego stan nadal uniemożliwia śledczym przeprowadzenie formalnego przesłuchania, co na razie pozostawia bez odpowiedzi kluczowe pytania dotyczące okoliczności wypadku.
Mamy nadzieję, że one pojawią się do końca roku i mamy też nadzieję, że właśnie w perspektywie czasowej do końca roku będziemy mogli już cały ten materiał przekazać do generalnego opiniowania przez zespół biegłych z zakresu medycyny sądowej i rekonstrukcji wypadków drogowych, który tutaj chcielibyśmy mieć do dyspozycji, żeby wydać tę opinię taką zasadniczą na podstawie całości materiału, który został zgromadzony – powiedział w wywiadzie.
Zobacz: Juror ujawnił, kto wygra „TzG”. Nie ma złudzeń. W sieci aż huczy po jego słowach
Nowe ustalenia po wypadku Kasi Stoparczyk
Według „Faktu”, śledczy gromadzą obecnie ostateczne, częściowe opinie biegłych, niezbędne do dokończenia kompleksowej analizy wypadku. Celem postępowania jest rekonstrukcja każdego szczegółu zdarzenia i ustalenie jego dokładnych przyczyn. Kierowca, który przeżył, pozostaje pod stałą opieką medyczną, a jego powrót do zdrowia przebiega powoli, ale jest ściśle monitorowany.
Nie mam informacji na dzień dzisiejszy. Z tej informacji, którą pamiętam, ona jest sprzed kilku tygodni, to mieliśmy informację ze szpitala, że stan zdrowia tego kierowcy, który przeżył zdarzenie, poprawił się. Aczkolwiek nie daje nam podstawy do tego, żeby przeprowadzić z jego udziałem czynności procesowe. Wiemy, że mężczyzna ten jest przytomny, ale wypowiada pojedyncze słowa i w tej chwili lekarze nie wyrażają zgody na to, żeby wykonać czynności procesowe z jego udziałem. Czekamy na poprawę jego stanu zdrowia, który by nam pozwolił na ewentualne wykonanie czynności z tą osobą
Dopiero po ustabilizowaniu się jego stanu i sporządzeniu ostatecznych raportów prokuratorzy będą mogli zakończyć sprawę i wyjaśnić, co tak naprawdę wydarzyło się tamtego tragicznego wrześniowego dnia.
Zobacz: Nie wiedział, że wszyscy go słyszą. Szokująca wpadka reportera TV Republika na Marszu