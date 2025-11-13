Katarzyna Stoparczyk była jedną z najbardziej lubianych polskich dziennikarek, ale jej życie zakończyło się tragicznie. Teraz na jaw wychodzą kolejne szczegóły tragicznego wypadku.

Tragiczna śmierć Katarzyny Stoparczyk

Katarzyna Stoparczyk tragicznie zginęła w wypadku samochodowym. Była znana ze swojego ciepła, empatii i wyjątkowej wrażliwości, jaką wnosiła do swojej pracy. Jej programy telewizyjne i radiowe często podkreślały znaczenie więzi rodzinnych i głębokich rozmów z dziećmi. Jednak 5 września 2025 roku jej niezwykła kariera zawodowa i osobista została nagle przerwana. W wypadku uczestniczyły dwa pojazdy.

Na tylnym siedzeniu czarnej Skody siedzieli Katarzyna Stoparczyk i Jerzy Ch., oboje uczestniczący w niszczycielskiej kolizji, która zakończyła się tak nagle i tragicznie. Wkrótce po wypadku wszczęto śledztwo w kierunku przestępstwa z art. 177 § 2 k.k., czyli spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym.

