Joanna Kołaczkowska była jedną z najbardziej lubianych i charyzmatycznych artystek polskiej sceny kabaretowej. Przez lata rozbawiała widzów w kultowym Kabarecie Hrabi oraz wcześniej w legendarnym Kabarecie Potem, który na zawsze odmienił oblicze polskiego humoru. Jej błyskotliwy dowcip, niezwykła energia i naturalność sprawiały, że publiczność ją uwielbiała.

Grób Joanny Kołaczkowskiej chwyta za serce

Na grobie Joanny Kołaczkowskiej, wciąż pojawia się dużo nowych symboli pamięci i miłości. Od śmierci artystki minęło już trochę czasu, a fani wciąż nie zapominają o jej wyjątkowym poczuciu humoru i ciepłu, którym obdarowywała ludzi wokół siebie.

Grób artystki wygląda jak kolorowy ogród. Wśród wrzosów, kwiatów i zielonych roślin można dostrzec aniołki, serduszka, różowe donuty, kolorowe kamienie z napisami oraz ręcznie robione pamiątki od fanów. Każdy z tych drobiazgów ma swoje znaczenie, ponieważ to są nie tylko ozdoby, ale małe symbole wdzięczności i tęsknoty za Joanną.

Na grobie znalazła się też wzruszająca tabliczka z napisem: „Powiedz Aśka, jak tam jest? Kto Ci pisze scenariusze? Czy rozśmieszasz ich do łez?…”

To słowa, które trafiają prosto w serce każdego, kto znał i cenił Joannę Kołaczkowską. Fani wciąż odwiedzają to miejsce i przynoszą kwiaty, pamiątki.

