Joanna Kołaczkowska była jedną z najpopularniejszych komiczek i aktorek teatralnych w Polsce. Zana była przede wszystkim z kabaretu „Hrabi”, z którym była związana od 2002 roku. Zanim jednak trafiła tutaj, to w latach 80. należała do grupy „Drugi garnitur”, a przez kolejne 10 lat była aktorką kabaretu „Potem”.

Wiosną tego roku zdiagnozowano u artystki ciężką odmianę nowotworu, jaką był rak mózgu. Aktorka niestety przegrała walkę ze straszliwą chorobą i odeszła w nocy z 16 na 17 lipca. Informacja o śmierci Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła całą polską. Choć do samego końca wszyscy mieli nadzieję, że uda się jej wyzdrowieć, niestety los okazał się być okrutny.

Teraz Małgorzata Olejarz, czyli bliska osoba z otoczenia Joanny Kołaczkowskiej, która wspierała artystkę podczas choroby, ujawniła, jak aktorka zareagowała na druzgocącą diagnozę.

Dla mnie to było niepojęte. Lekarz powiedział jej otwarcie, że rokowania są bardzo złe, a ona przyjęła to bez łez, bez buntu. Kiedy ja drżałam, jak to przeżyję, ona powtarzała z czułością i troską: „Nie martw się, Gosiu, wszystko będzie dobrze”. I mówiła to tak lekko, że chwilami miałam wrażenie, że to ona opiekuje się nami, a nie my nią – wyznała Małgorzata Olejarz w rozmowie z “Panią”.

Jak się okazuje, Joanna Kołaczkowska nie tylko z pokorą przyjęła przykre wieści o chorobie, ale także do samego końca była pełna uśmiechu i nadziei.

Rozmawiałyśmy o chorobie spokojnie, bo Asia nie chciała rozpaczy. Staraliśmy się być silni, by nie pokazywać jej naszego bólu i łez. „Przyjedź do mnie, Gosiu”, powiedziała, więc pojechałam i byłam do samego końca. Chodziłyśmy na spacery, żartowałyśmy, wspominałyśmy, gadałyśmy głupoty, robiłyśmy ćwiczenia oddechowe i głosowe, nagrywałyśmy sobie improwizowane słuchowiska. Cieszyła się z tego – powiedziała Olejarz.

W obliczu tak poważniej choroby, nie każdy byłby w stanie przyjąć to tak spokojnie, jak Joanna Kołaczkowska. Co ciekawe, w tamtym momencie w życiu artystki nie było mowy o rozpaczy, a pozostała ta sama radosna Asia.