Kariera Joanny Liszowskiej

Joanna Liszowska to aktorka oraz piosenkarka, której kariera charakteryzuje się dużą wszechstronnością i medialną rozpoznawalnością. Ukończyła krakowską PWST. Choć zdobyła uznanie na scenach teatralnych i musicalowych (np. w „Chicago”), największą popularność przyniosły jej role telewizyjne – zwłaszcza postać Patrycji Kochan w serialu „Przyjaciółki”, w którym gra od 2012 roku. Teraz zainteresowanie wzbudza jej rola Kaśki Hajduk w serialu „Szpital św. Anny”.

Jest również cenioną wokalistką, która triumfowała w programie „Jak oni śpiewają” i obecnie kontynuuje działalność muzyczną z zespołem Lisha & the Men.

Joanna Liszowska w stałym kontakcie z fanami

Joanna Liszowska, podobnie jak wielu innych artystów dbających o stały kontakt z publicznością, chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu, który śledzi ponad 200 tysięcy osób, regularnie pojawiają się materiały zza kulis pracy oraz wybrane kadry z codzienności.

Taka aktywność pozwala jej nie tylko prezentować efekty zawodowych działań, lecz także ukazywać bardziej prywatną, szczerą stronę swojej osobowości. Dzięki spontanicznym wpisom i częstym aktualizacjom aktorka skutecznie podtrzymuje relację z fanami i pozostaje dla nich wyraźnie obecna.

Teraz rozgrzała internet do czerwoności swoim najnowszym wpisem. Odważnie!

Liszowska wygina się w domu

Joanna Liszowska zamieściła w sieci zestaw fotografii, na których w swobodny, pełen energii sposób pozuje na różnych domowych sprzętach — od kuchennej wyspy po wannę. Zadziorne ujęcia stały się tłem dla krótkiego, motywującego przekazu, w którym aktorka dzieli się z obserwatorami świeżo usłyszaną sentencją.

Ostatnio usłyszałam coś takiego „Nie wszystkim musisz się podobać, nie wszyscy muszą Cię lubić, kochać, a nawet szanować. Ale kiedy spojrzysz w lustro, lepiej kochaj osobę, którą widzisz i szanuj ją.” – podpisała zdjęcia aktorka.

Owe słowa skłoniły Liszowską do tego, by zaapelować do kobiet o odrzucenie ograniczających je schematów i cudzych osądów. Podkreśla, że kluczowe znaczenie ma nasze własne zdanie o sobie, a komentarze krytyków nie powinny wyznaczać nam kierunku.

Nieważne, co inni mówią o Tobie. Najważniejsze co Ty sama myślisz o sobie. W kręconych włosach, prostych, krótkich, długich… taka, siaka, czy owaka! Jeśli czujesz się zdrowo, spokojnie i świetnie – idź w to! – pisze Liszowska.

