Maja Bohosiewicz była jedną z uczestniczek najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami„, gdzie występowała w duecie z Albertem Kosińskim. Dla wielu fanów była jedną z faworytek programu: pełna energii, humoru i determinacji. Niestety, 16 października celebrytka podjęła trudną decyzję o rezygnacji z dalszego udziału w show z powodów zdrowotnych.

Maja Bohosiewicz zatańczyła z córką w „TzG”. Jeszcze nigdy nie pokazała dzieci

Teraz aktorka i influencerka opublikowała na Instagramie szczery wpis, w którym pokazała, jak intensywne treningi wpłynęły na jej organizm. Jej słowa poruszyły tysiące obserwatorów.

Przez długi czas sądziłam, że stres po prostu ‘czuję’. Że to napięcie w karku, szybki oddech, trudność z zasypianiem. Nie sądziłam, że może aż tak wpłynąć na ciało. Po tygodniach nieregularnego jedzenia, braku snu i życia w ciągłym napięciu moje jelita po prostu się zatrzymały. Brzuch spuchł, trawienie się rozjechało, a ciało przestało reagować tak, jak kiedyś. Kompletny brak energii i brzuch jak balon, chociaż waga bardzo podobna – napisała Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz pod opieką lekarzy

Gwiazda przyznała, że obecnie znajduje się pod opieką lekarzy i czeka na wyniki badań. W międzyczasie wprowadziła szereg zmian w stylu życia od diety po codzienną rutynę. Teraz najwięcej czasu zajmują jej badania. Maja dodała, że to doświadczenie uświadomiło jej, jak silny wpływ na zdrowie ma stres i tempo życia.

Jestem teraz pod opieką lekarza, zrobiłam cały zestaw badań i czekam. Na ten moment włączyłam suplementację na jelita, zaczynam posiłek od wywaru, piję tylko ciepłe napoje, chodzę spać o 23:00, wieczorem czytam książkę, odrzuciłam cukier, nabiał i surowe warzywa. Dostęp do telefonu ostatnie tygodnie minimalny. (…) Nie mam jeszcze wszystkich odpowiedzi, ale wiem jedno: ciało zawsze mówi pierwsze. Trzeba tylko znaleźć chwilę, żeby go posłuchać – dodała z refleksją.

Fani i gwiazdy wspierają Maję

Pod jej wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy pełnych wsparcia i porad. Swoimi doświadczeniami podzieliły się także inne znane osoby. Karolina Pisarek napisała:

To, co mi pomogło to: sen, maślan sodu i zmiana trybu życia – nie wszystko za wszelką cenę. Zdrowie jest najważniejsze.

Z kolei Odeta Moro dodała z przymrużeniem oka:

Na moje oko – witaj w koszmarze nazwanym SIBO.

Choć Maja Bohosiewicz chwilowo ograniczyła swoją aktywność zawodową i medialną, zapowiedziała, że nie zamierza się poddawać. Teraz skupia się na powrocie do równowagi, zarówno fizycznej, jak i psychicznej.