Maja Bohosiewicz była ostatnio na językach mediów za sprawą pożegnania się z programem „Taniec z Gwiazdami”. Influencerka i bizneswomen podjęła tę decyzję po tym, jak doznała poważnej kontuzji złamania żeber. Maja Bohosiewicz zrezygnowała z dalszego udziału w show i skupiła się na prowadzeniu swojej marki Le Collet. Niestety, ale teraz znowu dopadły ją poważne problemy, Tym razem chodzi o oskarżenia o naruszenie praw autorskich!

Maja Bohosiewicz oskarżona przez znaną markę. Zarzucają jej plagiat?

Maja Bohosiewicz swego czasu wypuściła marynarki w kolorze czarnym i kremowym. Model: MARYNARKA PHILIO BLACK i MARYNARKA PHILIO CREAM zdaniem marki Epuzer narusza ich prawa autorskie i jest łudząco podobna do marynarki, którą wypuściła marka:

„W związku z pojawiającymi się publikacjami prasowymi dotyczącymi wprowadzenia do sprzedaży przez LECOLLET MAYA BOHOSIEWICZ spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie produktów: MARYNARKA PHILIO BLACK I MARYNARKA PHILIO CREAM, oświadcza, iż w dniu 22 października 2025 roku zostało skierowane w imieniu Mocodawcy do LECOLLET MAYA BOHOSIEWICZ spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wezwanie do zaniechania naruszeń praw autorskich oraz usunięcia skutków naruszeń, kwalifikujących się także jako czyn nieuczciwej konkurencji, w tym do złożenia oświadczeń o określonej w wezwaniu formie i treści” — czytamy w treści pisma.

