Maja Bohosiewicz była ostatnio na językach mediów za sprawą pożegnania się z programem „Taniec z Gwiazdami”. Influencerka i bizneswomen podjęła tę decyzję po tym, jak doznała poważnej kontuzji złamania żeber. Maja Bohosiewicz zrezygnowała z dalszego udziału w show i skupiła się na prowadzeniu swojej marki Le Collet. Niestety, ale teraz znowu dopadły ją poważne problemy, Tym razem chodzi o oskarżenia o naruszenie praw autorskich!

Kabaret K2 przesadził? Widzowie oburzeni żartami o Kaczorowskiej i Rogacewiczu

Maja Bohosiewicz oskarżona przez znaną markę. Zarzucają jej plagiat?

Maja Bohosiewicz swego czasu wypuściła marynarki w kolorze czarnym i kremowym. Model: MARYNARKA PHILIO BLACK i MARYNARKA PHILIO CREAM zdaniem marki Epuzer narusza ich prawa autorskie i jest łudząco podobna do marynarki, którą wypuściła marka:

„W związku z pojawiającymi się publikacjami prasowymi dotyczącymi wprowadzenia do sprzedaży przez LECOLLET MAYA BOHOSIEWICZ spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie produktów: MARYNARKA PHILIO BLACK I MARYNARKA PHILIO CREAM, oświadcza, iż w dniu 22 października 2025 roku zostało skierowane w imieniu Mocodawcy do LECOLLET MAYA BOHOSIEWICZ spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie wezwanie do zaniechania naruszeń praw autorskich oraz usunięcia skutków naruszeń, kwalifikujących się także jako czyn nieuczciwej konkurencji, w tym do złożenia oświadczeń o określonej w wezwaniu formie i treści” — czytamy w treści pisma.

Dawid Woliński szczerze o stylu Marty Nawrockiej. „Nie musi być ikoną mody, ale…”

Gwiazdor „Ojca Mateusza” ciężko zachorował. „Wiele osób mnie przestrzegało…”

Pod wpisem marki Epuzer pojawiło się wiele komentarzy. Jedni gratulowali firmie odwagi w walce z osobą publiczną, jaką jest Maja Bohosiewicz. Inni stanęli po stronie bizneswomen, tłumacząc się tym, że w modzie wszystko już było. Były też osoby, które podzieliły się innymi zaskakującymi informacjami:

  • Słusznie, że ktoś się w końcu za to wziął! Powodzenia dla was, 
  • Cóż innowacyjnego można wymyślić jeszcze w klasycznej obszernej marynarce, którą ma 90% sklepów?
  • Niestety szanse na wygraną w Sądzie uważam za niskie. W praktyce sądowej bardzo trudno jest skutecznie dochodzić ochrony praw autorskich do projektów odzieżowych,
  • Może byli pracownicy i ex asystentki Mai kiedyś nabiorą siły psychicznej i opowiedzą jak było — pisali internauci.  

Próbowaliśmy się skontaktować z drugą stroną konfliktu. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy jednak wiadomości od Mai Bohosiewicz i jej marki Le Collet.

Marynarka, fot. Epuzer.

Marynarka, fot. Epuzer.

Le Collet, fot. Le Collet.

Le Collet, fot. Le Collet.

Maja Bohosiewicz, fot. AKPA.

Maja Bohosiewicz, fot. AKPA.

Epuzer, fot. Instagram.

Epuzer, fot. Instagram.

pasekkozak