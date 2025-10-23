Show-biznes w ostatnich latach przeszedł ogromną transformację. W dobie mediów społecznościowych bycie gwiazdą to już nie tylko występy przed kamerą czy na scenie. Dziś celebryci muszą dbać także o swoją obecność w mediach społecznościowych. Kiedyś wystarczała asystentka, teraz potrzebny jest cały zespół specjalistów od wizerunku, social mediów i marketingu.

Warunki pracy z Mają

Jedną z osób, które właśnie szukają wsparcia w tej dziedzinie jest Maja Bohosiewicz. Aktorka i influencerka, która niedawno musiała zrezygnować z udziału w „Tańcu z gwiazdami” z powodu kontuzji ogłosiła, że poszukuje nowej współpracowniczki do swojej marki Le Collet.

Praca ma być stacjonarna w Warszawie i przeznaczona dla kobiet powyżej 25. roku życia. Mają Bohosiewicz szuka content creatorki z pasją do mody, estetyki i trendów, która czuje się swobodnie przed kamerą i potrafi tworzyć angażujące treści w sieci.

Co ciekawe, kandydatki muszą nie tylko przesłać swoje CV, ale też krótkie nagranie motywacyjne. Jak zaznaczyła Maja, bez wideo zgłoszenia nie będą nawet brane pod uwagę.

W ogłoszeniu możemy przeczytać, że nie ma podanych informacji o wynagrodzeniu. Maja Bohosiewicz zapewniła jedynie, że jeśli kandydatka przypadnie jej do gustu, „na pewno się dogadają”.