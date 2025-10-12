Za nami rodzinny odcinek „Tańca z gwiazdami” pełen emocji i wzruszeń. Każdy z uczestników wybrał do tego wyjątkowego odcinka swoją bratnią duszę. Maja Bohosiewicz postanowiła, że zatańczy z córką Leonią, co było wielkim szokiem. Do tej pory influencerka ukrywała w sieci wizerunek swoich dzieci.

Maja Bohosiewicz zatańczyła z córką z „Tańcu z gwiazdami”

Maja i Leonia wystąpiły razem w pełnym ciepła i wzruszenia układzie, który poruszył zarówno jurorów, jak i publiczność. Ich wspólny taniec był lekki, radosny i szczery. Widać było niezwykłą więź między mamą a córką.

Po występie Bohosiewicz nie kryła wzruszenia: „To był jeden z najpiękniejszych momentów w moim życiu” – powiedziała ze łzami w oczach. Widzowie w mediach społecznościowych nie szczędzili jej komplementów, pisząc, że to „najbardziej wzruszający występ w historii programu”.

Podczas emisji nagrania przed występem Maja Bohosiewicz wyznała, że od razu wiedziała kogo poprosi na parkiet:

Kiedy padło pytanie, z kim zatańczę w 5. odcinku, to od razu wiedziałam, że marzę o tym, żeby to była Leonia – powiedziała Maja.

Można było zauważyć niezwykłą więź gwiazdy z córeczką. Najbardziej wzruszający moment był wtedy, kiedy Leonia nagle rzuciła do mamy: „Kocham Cię bardzo”.

Jesteś moją największa nagrodą, moim największym szczęściem – odparła Maja.

To był odcinek pełen wzruszeń! Na parkiecie „Tańca z gwiazdami” pojawiły się najbliższe osoby uczestników. Wiktoria Gorodecka zatańczyła ze swoim bratem, pokazując wyjątkową więź i ciepło rodzinne, natomiast Kasia Zillman zaprosiła do wspólnego tańca swoją mamę, czym poruszyła zarówno jurorów, jak i widzów przed telewizorami. Emocje sięgały zenitu, a w oczach publiczności błyszczały łzy wzruszenia.