Maja Bohosiewicz zatańczyła z córką w „TzG”. Jeszcze nigdy nie pokazała dzieci
Wszyscy pękli, kiedy nagle córka Leonia powiedziała do mamy...
Za nami rodzinny odcinek „Tańca z gwiazdami” pełen emocji i wzruszeń. Każdy z uczestników wybrał do tego wyjątkowego odcinka swoją bratnią duszę. Maja Bohosiewicz postanowiła, że zatańczy z córką Leonią, co było wielkim szokiem. Do tej pory influencerka ukrywała w sieci wizerunek swoich dzieci.
Maja Bohosiewicz zatańczyła z córką z „Tańcu z gwiazdami”
Maja i Leonia wystąpiły razem w pełnym ciepła i wzruszenia układzie, który poruszył zarówno jurorów, jak i publiczność. Ich wspólny taniec był lekki, radosny i szczery. Widać było niezwykłą więź między mamą a córką.
Po występie Bohosiewicz nie kryła wzruszenia: „To był jeden z najpiękniejszych momentów w moim życiu” – powiedziała ze łzami w oczach. Widzowie w mediach społecznościowych nie szczędzili jej komplementów, pisząc, że to „najbardziej wzruszający występ w historii programu”.
Podczas emisji nagrania przed występem Maja Bohosiewicz wyznała, że od razu wiedziała kogo poprosi na parkiet:
Kiedy padło pytanie, z kim zatańczę w 5. odcinku, to od razu wiedziałam, że marzę o tym, żeby to była Leonia – powiedziała Maja.
Można było zauważyć niezwykłą więź gwiazdy z córeczką. Najbardziej wzruszający moment był wtedy, kiedy Leonia nagle rzuciła do mamy: „Kocham Cię bardzo”.
Jesteś moją największa nagrodą, moim największym szczęściem – odparła Maja.
To był odcinek pełen wzruszeń! Na parkiecie „Tańca z gwiazdami” pojawiły się najbliższe osoby uczestników. Wiktoria Gorodecka zatańczyła ze swoim bratem, pokazując wyjątkową więź i ciepło rodzinne, natomiast Kasia Zillman zaprosiła do wspólnego tańca swoją mamę, czym poruszyła zarówno jurorów, jak i widzów przed telewizorami. Emocje sięgały zenitu, a w oczach publiczności błyszczały łzy wzruszenia.
Anonim | 13 października 2025
Mini Maja , slodka!
Kika | 13 października 2025
Fajna córcia 😁
