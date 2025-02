Omenaa Mensah i Rafał Brzoska wzięli udział w aukcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Para wystawiła na aukcję niezapomniany golfowy weekend w Hiszpanii ze sporą liczbą atrakcji. Co ciekawe, osoba licytująca zapłaciła niebotyczną kwotę, żeby spotkać się z parą i spędzić z nimi wspólny czas. Tym samym pobiła rekord z poprzedniego roku, który także należał do słynnej filantropów. Padła naprawdę spora kwota pieniędzy!

Dzisiaj o godzinie 9.00 zakończyła się licytacja spotkania z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską w słonecznej Hiszpanii. Nabywca zapłacił aż 411 750 złotych za to, żeby spotkać się z filantropami i spędzić z nimi miło czas na wspólnej grze w golfa, degustacji win i oglądaniu dzieł sztuki. Partnerzy nie kryli poruszenia całą sytuacją:

Jesteśmy wzruszeni i pełni wdzięczności. Rekordowa kwota tej licytacji to wyraz hojności i zaangażowania w pomoc innym. To także dowód na to, że są ludzie, którzy nie tylko odnoszą sukcesy, ale także chcą dzielić się nimi z innymi i realnie zmieniać świat na lepsze. Przed nami niezapomniany weekend – pełen pasji, emocji i sportowej rywalizacji. Dziękujemy za wasze wielkie serca i wsparcie dla WOŚP! – powiedzieli Omenaa Mensah i Rafał Brzoska, założyciele i prezesi rodzin fundacji: Omenaa Foundation, OmenaArt Foundation i Rafał Brzoska Foundation.