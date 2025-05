5 grudnia sąd zdecydował, że babcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska ma prawo widzieć się z wnukiem po dwie godziny w miesiącu, a na spotkania dziecko ma odprowadzać kurator. Po wyjściu ze sądu Opozda przekazała swoim obserwatorom na Instagramie, że chciałaby dla syna spokoju i poczucia bezpieczeństwa:

„Dlatego działam tak, a nie inaczej. Posiadam wiedzę, o której nie macie pojęcia, więc komentarze ludzi, którzy nie wiedzą, z czym się mierze zupełnie mnie nie ruszają”.

Następnie na Instagramie przemówiła, że czuje się bezsilna i bezradna w stosunku z polskimi organami. Nie zgadza się z decyzją sądu, który każe oddawać jej dziecko kuratorowi, czyli obcej osobie dla Vincentego. Zdecydowała się napisać do Rzecznika Praw Dziecka:

„Miałam jeszcze dzisiaj poruszyć bardzo ważną kwestię, o której nie mówiłam, ale nie mam wyboru. Czuję że, stoję pod ścianą, a do mnie strzelają, do mnie i do mojego dziecka, którego prawa są łamane. I dlatego zaraz powiem wam, co się takiego wydarzyło. Będę tutaj również oznaczać Rzecznika Praw Dziecka, mimo że już napisałam pismo z moimi prawnikami, czekam na odzew, ale w tym kraju wszystko się ciągnie. Postanowiłam wykorzystać swoje swoje zasięgi, bo czuję już po prostu że nie daję rady, że nie wiem co robić i po prostu potrzebuję pomocy, najzwyczajniej świecie, jako matka” – tłumaczyła.

Co wiadomo dalej ze sprawą? Joanna w piątek opublikowała na Instagramie plakat, który ogłasza protest przeciwko łamaniu praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości. Dodała także do tego swój komentarz:

Chcę powiedzieć, że do mojej sprawy oficjalnie dołączył Rzecznik Praw Dziecka. Dziewczyny, pamiętajcie – jeśli chodzi o dobro waszych dzieci, nie odpuszczajcie nigdy! Prawa dzieci są w polskich sądach łamane każdego dnia. Nie pozwólmy na to – zaznaczyła.

Następnie poinformowała, że Rzecznik Praw Dziecka oficjalnie dołącza do jej sprawy. Jeszcze raz podkreśliła, że sędzia nie działa dla dobra jej syna:

„Jest dla mnie jasnym sygnałem, że dostrzegł naruszenie praw mojego dziecka w sądzie. Jako matka, która samotnie wychowuje dziecko, wiem najlepiej, co jest dla niego dobre. Tymczasem sędzia w tej sprawie całkowicie zignorowała potrzeby mojego dziecka, jego spokój, poczucie bezpieczeństwa i prawo do stabilności. To przerażające, że w polskich sądach wciąż dochodzi do takich sytuacji” – napisała.