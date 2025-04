Joanna Opozda to jedna z najpopularniejszych aktorek i osobowości w polskim show-biznesie. Celebrytka często dzieli się ze swoimi obserwatorami nie tylko zawodowymi kwestiami, ale także swoim życiem codziennym. Teraz z ostatniej chwili poinformowała o swoich problemach zdrowotnych, przez które niefortunnie trafiła do szpitala.

Joanna Opozda twierdzi, że sąd łamie prawa jej syna! Królikowscy nie odpuszczają

Jeszcze nie tak dawno Joanna Opozda żaliła się na swoim Instagramie decyzją sądu, związaną z opieką nad jej synkiem Vincentem ze strony byłego męża, Antka Królikowskiego i jego rodziny. Niestety w życiu aktorki pojawiły się kolejne kłopoty, jednak tym razem zdrowotne. Jak się okazuje, Joanna przez długi czas ukrywała przed światem swoje problemy z kolanem. Aktorka sama przyznaje, że przez zabiegane życie bagatelizowała sprawę, aż w końcu teraz trafiła do szpitala.

Ostatnie trzy lata żyłam w biegu – dosłownie i w przenośni. Dziecko, praca, życie – i wszystko to z całkowicie uszkodzonym więzadłem krzyżowym przednim, pękniętą łąkotką i problemem z kolanem, który ignorowałam przez bardzo długi czas. Bo ciągle było coś do zrobienia. I tak naprawdę nigdy nie było idealnego momentu, żeby położyć się do szpitala. Nauczyłam się nawet chodzić w szpilkach, nie dając po sobie poznać, że coś jest nie tak. Zapewne jeszcze trochę bym tak pociągnęła, ale lekarz (którego serdecznie pozdrawiam) powiedział mi wprost: jeśli nie zwolnię teraz, za parę lat czeka mnie wymiana całego kolana – przyznała Opozda.