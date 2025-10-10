Alicja Węgorzewska jest dyrektorem Warszawskiej Opery Kameralnej oraz śpiewaczką operową. Ostatnio w mediach społecznościowych opublikowała w sieci treść pisma z Sądu Okręgowego w Warszawie. Okazuje się, że sąd przychylił się do jej powództwa przeciwko redakcji „Newsweeka”, która opublikowała artykuł o rzekomym mobbingu w miejscu pracy Alicji Węgorzewskiej. Dziennikarze już zdążyli odnieść się do wpisu Alicji Węgorzewskiej i podkreślili ważną rzecz.

Alicja Węgorzewska była oskarżana o mobbing. Sąd teraz stanął po jej stronie

Alicja Węgorzewska zamieściła w social mediach wyrok sądu, który nakazał dziennikarzom „Newsweeka” sprostowanie informacji, które umieścili w artykule: „Straszny dwór”. Powiedziała, że walczy o to, aby na jej temat zamieszczać artykuły rzetelne i prawdziwe:

Nie walczę z mediami. Walczę o prawdę. O to, by słowo „dziennikarstwo” znaczyło odpowiedzialność, a nie sensację. Dlatego z satysfakcją przyjmuję decyzję sądu, który zobowiązał redakcję Newsweek.pl do opublikowania sprostowania nieprawdziwych informacji na mój temat — podsumowała Alicja Węgorzewska w poście na Instagramie.

