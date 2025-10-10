Kris Jenner ponownie udowodniła, że w świecie show-biznesu potrafi zaskakiwać jak mało kto. 69-letnia celebrytka zadebiutowała w zupełnie nowym wizerunku, który natychmiast wywołał lawinę komentarzy w sieci. Fani i bliscy znajomi nie ukrywali zdumienia przemianą gwiazdy.

Kris Jenner przeszła kolejną przemianę

Całe zamieszanie zaczęło się od krótkiego wideo opublikowanego przez znanego stylistę gwiazd i wieloletniego współpracownika Kardashianek. W nagraniu Jenner siedzi w salonie, bez makijażu i z ręcznikiem owiniętym wokół głowy. Chwilę później odsłania efekt końcowy. Okazuje się, że gwiazda zdecydowała się zmienić fryzurę na krótki, idealnie prosty bob w platynowym odcieniu blond.

Jak się okazało, nowy wizerunek nie był przypadkowy. Metamorfoza Kris była częścią kampanii promującej wydarzenie Shark Beauty w Beverly Hills. Podczas samego eventu zdradziła, że po latach noszenia czarnej, krótkiej fryzury zapragnęła odmiany, ale nie wie czy pozostawi ten efekt na długo.

To nie pierwszy raz, gdy Kris Jenner eksperymentuje z jasnymi włosami. Już w 2018 roku zdecydowała się na platynowy odcień, jednak tym razem efekt jest zdecydowanie bardziej spektakularny. Wiele osób uznało, że nowa długość i chłodny ton fryzury sprawiają, że wygląda niemal jak popowa gwiazda Bebe Rexha. W gronie zachwyconych znalazły się też znane postacie w tym Makijażystka Ash K. Holm, czy Paris Hilton.

Reakcje internautów były natychmiastowe, a pośród nich wiele słów zachwytu i porównań do innych znanych postaci. Najwięcej osób twierdziło jednak, że teraz bardziej przypomina swoją córkę niż siebie.