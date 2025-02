Okres studniówkowy trwa w najlepsze, a Paulina Sykut-Jeżyna zaserwowała internautom mały powrót do przeszłości. Prezenterka w mediach społecznościowych nie tylko dzieli się zawodowymi kadrami, ale także tymi z życia prywatnego. Tym razem prowadząca „Halo tu Polsat” podzieliła się z fanami ujęciem ze swojej studniówki. Jest nie do poznania! Spójrzcie tylko, z kim bawiła się na parkiecie!

Paulina Sykut-Jeżyna na studniówce

Paulina Sykut-Jeżyna uznawana jest nie tylko za telewizyjną ikonę, która zyskała sympatię widzów jako prowadząca takich programów jak „Taniec z gwiazdami” czy „Halo tu Polsat”. Prezenterka jest także inspiracją modową. Nie da się ukryć, że jej styl na przestrzeni lat mocno ewoluował, co dziś czyni ją jedną z najlepiej ubranych Polek w show-biznesie. Przed kamerami zawsze dba o to, żeby wyglądać nienagannie, co zapewnia jej klasyka i elegancja, którą zazwyczaj wybiera. Jednak od czasu do czasu pozwala sobie na modowe szaleństwo i bawi się najgorętszymi trendami.

Teraz prezenterka postanowiła odświeżyć wspomnienia i podzieliła się na swoim Instagramie ujęciem z własnej studniówki. Jak na miłośniczkę modowej elegancji przystało, Sykut-Jeżyna na bal postawiła na małą czarną. Choć kreacja wydaje się prosta, prowadząca wyglądała w niej obłędnie. Nie da się tego inaczej określić jak: klasa sama w sobie. Cały look dopełniła biżuteria, czerwone usta oraz beżowo-czarne buty na słupku.

Poza kreacją uwagę zwraca partner dziennikarki, z którym pojawiła się tamtego wieczoru. Nie był to nikt inny jak jej mąż, Piotr Jeżyna, z którym w ubiegłym roku świętowała 13. rocznicę ślubu. Warto dodać, że para zaczęła się spotykać gdy Paulina miała 15 lat. Początkowo prezenterka miała obawy co do relacji z 10 lat starszym mężczyzną. Jednak jak widać ich związek przetrwał do dnia dzisiejszego, a para doczekała się nawet córki o imieniu Róża.

Fani nie pozostali obojętni temu czym podzieliła Sykut-Jeżyna, a w komentarzach pojawiła się cała masa komplementów.

„Wciąż piękni i młodzi”, „Z dobrym smakiem, świetnym stylem i wyczuciem mody Pani się urodziła”, „Ale piękna. Nic się nie zmieniłaś” – można przeczytać w sekcji komentarzy

