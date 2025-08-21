Wiadomo, kto nowy poprowadzi „Halo Tu Polsat”. Dobrze ich znacie!
Tych twarzy chyba nikt się nie spodziewał!
„Halo Tu Polsat” to jedna z najpopularniejszych, polskich śniadaniówek. Obecnie program przechodzi duże zmiany, a już jesienią pojawią się nowi prowadzący i przetasowania w duetach prezenterów.
Nowi prowadzący „Halo Tu Polsat”
„Halo tu Polsat” to program śniadaniowy stacji Polsat, który trafił na antenę rok temu, czyli w sierpniu 2024 roku. Od samego początku skład prowadzących zasiliły duety składające się z: Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Agnieszki Hyży i Macieja Rocka oraz Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza.
Jak się teraz okazuje, śniadaniówka jest w trakcie zmian, które widzowie będą mogli już zobaczyć w jesiennym wydaniu. Jak udało ustalić się teraz serwisowi „Pudelek” nowymi prowadzącymi będą Tomasz Wolny i Ewa Wachowicz, którzy jednak nie stworzą nowego duetu, a zostaną sparowani z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną.
Zdaje się, że Tomasz Wolny nie jest dużym zaskoczeniem, ponieważ ma on spore doświadczenie w dziennikarstwie i podobnych projektach, a nawet był już gospodarzem w programie „Pytanie na śniadanie”. Z pewnością dużą niespodzianką jest Ewa Wachowicz, która zadebiutuje w roli prezenterki. Warto wspomnieć, że Miss Polonia 1992 do tej pory znana była głównie z programu „Ewa gotuje” czy kuchni „Halo tu Polsat”.
W daleko idących planach „Halo tu Polsat” być może będzie emitowane w inne dni tygodnia. Na razie jednak celem pozostaje wzmocnienie pozycji programu w weekendy i zapewnienie mu na stałe drugiego miejsca wśród polskich „morning shows”. Aby to osiągnąć, prawdopodobnie konieczne byłoby zaangażowanie nowych prowadzących, ponieważ trzy obecne pary gospodarzy już teraz czasami mają trudności z pogodzeniem tej roli z innymi obowiązkami – dodaje informator „Pudelka”.
Ewe | 21 sierpnia 2025
Bardzo lubię Maćka i Ibisza…ale nie znoszę tej końskiej twarzy Cichopek z za dużymi zębami ciągle je suszy.
marta | 21 sierpnia 2025
Prosze zatrudnic osoby fachowcow/mlode zdolne wyksztalcone osoby/Sami swoi narkomani. zdolni po kroku po lini partyjnej,Dlatego nie ogladam tv.Wiem ze macie poparcie w wiezieniach.Jaka tv taki widz