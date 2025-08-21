„Halo Tu Polsat” to jedna z najpopularniejszych, polskich śniadaniówek. Obecnie program przechodzi duże zmiany, a już jesienią pojawią się nowi prowadzący i przetasowania w duetach prezenterów.

„Halo Tu Polsat” znika z anteny. Zaskakująca decyzja Edwarda Miszczaka!

Nowi prowadzący „Halo Tu Polsat”

„Halo tu Polsat” to program śniadaniowy stacji Polsat, który trafił na antenę rok temu, czyli w sierpniu 2024 roku. Od samego początku skład prowadzących zasiliły duety składające się z: Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Agnieszki Hyży i Macieja Rocka oraz Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza.

Jak się teraz okazuje, śniadaniówka jest w trakcie zmian, które widzowie będą mogli już zobaczyć w jesiennym wydaniu. Jak udało ustalić się teraz serwisowi „Pudelek” nowymi prowadzącymi będą Tomasz Wolny i Ewa Wachowicz, którzy jednak nie stworzą nowego duetu, a zostaną sparowani z Krzysztofem Ibiszem i Pauliną Sykut-Jeżyną.

Zdaje się, że Tomasz Wolny nie jest dużym zaskoczeniem, ponieważ ma on spore doświadczenie w dziennikarstwie i podobnych projektach, a nawet był już gospodarzem w programie „Pytanie na śniadanie”. Z pewnością dużą niespodzianką jest Ewa Wachowicz, która zadebiutuje w roli prezenterki. Warto wspomnieć, że Miss Polonia 1992 do tej pory znana była głównie z programu „Ewa gotuje” czy kuchni „Halo tu Polsat”.

