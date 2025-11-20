Maciej Pela po raz pierwszy zdecydował się skomentować związek byłej żony. W sieci aż wrzało od nagrań pokazujących czułości Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w „Tańcu z gwiazdami”. Teraz tancerz przerwał milczenie, a jego odpowiedź jest zupełnie inna, niż można się było spodziewać.

Były mąż Kaczorowskiej komentuje jej czułości w „TzG”

Maciej Pela rzadko zabiera głos w mediach, zwłaszcza jeśli chodzi o swoją byłą żonę Agnieszkę Kaczorowską. W rozmowie z podcastem „Galaktyka Plotek” zrobił jednak wyjątek.

Choć „Taniec z gwiazdami” od tygodni generuje gorące emocje, a para numer 7 – Kaczorowska i Rogacewicz, stała się jedną z najbardziej komentowanych w historii programu, Pela przyznał, że… właściwie wcale nie śledzi ich występów. Jak tłumaczył, jest zbyt zajęty, a czas dzieli między pracę, opiekę nad córkami i siłownię. Taniec towarzyski nigdy nie był też jego ulubioną formą, dużo bardziej ceni street dance i klimaty „You Can Dance”.

Mimo to, fragmenty występów ex-małżonki co jakiś czas pojawiały mu się w mediach społecznościowych.

Pela zdradził, że zupełnie nie robi to na nim wrażenia:

Wyświetla się i scrolluję dalej. Bez emocji.

Podkreślił, że nie zamierza analizować relacji Kaczorowskiej i Rogacewicza, choć widzowie wciąż prześcigają się w domysłach. W programie nie brakowało bliskości, dotyku i czułości , co wiele osób interpretowało na różne sposoby.

Maciej Pela o Kaczorowskiej i Rogacewiczu

Zapytany wprost o ich zachowanie na parkiecie, tancerz odpowiedział tak spokojnie, że zaskoczył prowadzących i słuchaczy:

To nie jest moja sprawa. To jest ich życie, ich związek i trzymam kciuki. Niech sobie żyją, jak chcą.

W czasach, gdy celebryckie rozstania często kończą się medialnymi zawirowaniami, taka postawa Peli okazała się zaskakująco dojrzalsza, niż spodziewali się internauci.

Nowe życie po rozwodzie

Pela nie ukrywa, że dziś stawia na spokój i rutynę, która daje mu poczucie stabilizacji. W jego wypowiedziach nie ma ani pretensji, ani potrzeby komentowania tego, jak Kaczorowska układa sobie życie po rozwodzie.

Widzowie programu mogą więc odetchnąć: były mąż nie zamierza uczestniczyć w tanecznych dramach.