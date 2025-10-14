Marta Nawrocka odwiedziła Pijarskie Przedszkole w Warszawie, gdzie spotkała się z dziećmi oraz nauczycielami. Ekspertka modowa wzięła pod lupę stylizację naszej pierwszej damy i ujawniła, że kryła za sobą pewny przekaz.

Stylistka rozszyfrowała stylizację Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka od początku kadencji swojego męża jest bardzo aktywna i chętnie udziela się publicznie. Pierwsza dama tym razem odwiedziła Pijarskie Przedszkole w Warszawie, które we wrześniu obchodziło swoje 10-lecie.

Spotkanie w placówce miało charakter edukacyjny, ale także rozrywkowy. Pierwsza dama nie tylko rozmawiała z dziećmi i nauczycielami, ale także uczestniczyła w aktywnościach takich jak np. wspólne wypieki. Tym razem Marta Nawrocka zadała szyku w kobaltowym garniturze, a znaczenie tego wyboru wyjaśniła Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z „Plotkiem”.

Energia przyszłości – tak mówimy o dzieciach. Tym razem energetyczna jest stylizacja Marty Nawrockiej. I nie odnosi się do przyszłości, ale jak najbardziej do teraźniejszości i najnowszych trendów modowych – tłumaczyła stylistka.

Ekspertka modowa zwróciła również uwagę, że zestaw, na który zdecydowała się Marta Nawrocka to jej znak rozpoznawczy. Taki look zaznacza pozycję, ale nie wykracza poza normy i jest dobrą opcją.

Monochromatyczny zestaw garnituru i dopasowanej do niego kolorystycznie bluzki, z niewielkimi dodatkami… To już prawie zwyczajowy zestaw obowiązkowy pierwszej damy na okazje, w których to nie ona ma błyszczeć, ale jednak zaznacza swoją pozycję honorowego gościa. Takie użycie monochromatycznych zestawów – czy to w bieli, czerni, czerwieni, czy właśnie w electric blue – jest świetnym modowym trikiem, żeby pokazać się z klasą i uniknąć przekroczenia dress codu – tłumaczyła Rubasińska-Ianiro.

Na koniec stylistka ujawniła, że kolor stylizacji Marty Nawrockiej nie był przypadkowy. To właśnie za nim krył się ukryty przekaz, który idealnie wpasował się w okazję.